Emergencias carga contra Aemet tras finalizar el temporal Alice: "El baile de avisos genera desconfianza"

Más madera en la hoguera entre el Consell frente a la Aemet como guinda al final de la dana 'Alice'. Emergencias de la Generalitat ha dado por acabado el temporal iniciado el pasado 8 de octubre con el aviso naranja decretado por el instituto meteorológico sin incidentes de gravedad, pero sí con un aumento en el choque dialéctico entre el Ejecutivo autonómico y la agencia estatal, entidad a la que el conseller Juan Carlos Valderrama ha criticado por "generar incertidumbre y desconfianza" ante el "baile de avisos" y sus "imprecisiones".

"El constante baile de los avisos genera desconcierto y confusión, tiene una repercusión directa sobre las diferentes decisiones que las administraciones debemos tomar en materia de prevención", ha indicado el responsable de la cartera de Emergencias en el balance realizado por Alice justo el día en que se eliminan la mayoría de los avisos (solo queda uno amarillo en Castellón) tras seis días de temporal que han requerido de nueve reuniones de coordinación y el envío de tres mensajes Es-Alert, uno en Alicante el 10 de octubre y otros dos el lunes para la Safor y la Ribera.

Ambos casos han sido mencionados por Valderrama dentro de las "imprecisiones" que ha afeado a Aemet, uniéndose a las críticas del día anterior de Carlos Mazón. En concreto, ha recordado que el viernes a las 19 horas en Pilar de la Horadada Aemet quitó el aviso rojo y "posteriormente descargó la tromba de agua con importantes repercusiones en este municipio", que obligó a activar el plan contra inundaciones. Algo similar, ha dicho, ocurrió el lunes en Gandia cuando se decretó el aviso rojo cuando ya estaban "cayendo las lluvias por encima del umbral".

"La ocurrencia de los fenómenos más adversos han coincidido con la rebaja de los avisos de Aemet", ha reprochado el conseller que ha criticado que estas "imprecisiones trastocan notablemente las acciones, nos hacen reaccionar en lugar de prevenir". En este sentido, ha recordado que Protección Civil, competencia de Emergencias de la Generalitat, se basa en la información que da Aemet para "decretar las alertas", como el citado envío del SMS.

"Protocolos claros"

Ante todo ello, como una continuación de la batalla de relato abierta desde el 29 de octubre entre la Generalitat y Aemet, Valderrama ha reclamado "protocolos claros, prudentes y preventivos", ha insistido al tiempo que ha reclamado "información fiable y contrastada" a la agencia estatal y ha lamentado que esta "variación de avisos genera incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía". Por todo ello, ha solicitado a Aemet mejorar su sistema de avisos porque, ha incidido, "el constante baile de los avisos genera desconcierto y confusión y tiene una repercusión directa sobre las diferentes administraciones debemos tomar en materia de prevención".

Valderrama ha señalado que el 112 registró 1.081 incidentes en total relacionados con el episodio de lluvias desde el día 9 de octubre: 237 en la provincia de Alicante, 89 en la de Castellón y 755 en la provincia de Valencia, aunque ninguno de ellos de gravedad. Estos números son destacadamente inferiores a los vistos el 29 de octubre cuando se superaron los 4.000 incidentes en un solo día relacionados con la lluvia tras más de 20.000 llamadas.