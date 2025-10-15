Una “incidencia” paraliza el sistema informático de la Diputación de Alicante

Paralización del sistema informático de la Diputación de Alicante. Este martes por la tarde se detectó un fallo que inhabilitó teléfonos, ordenadores, correo electrónico, sede electrónica y la página web de la institución provincial, por lo que anuló la posibilidad de llevar a cabo cualquier tipo de trámite.

Según han informado desde la institución provincial, la “incidencia” se debe al “fallo” de una de las cuatro máquinas del sistema de climatización, y “todo se paró para evitar un sobre calentamiento”.

Inaccesibilidad al correo electrónico de la Diputación de Alicante. / INFORMACIÓN

Desde el primer momento, añaden, “la empresa encargada del mantenimiento está trabajando en la incidencia”, y señalan que “el restablecimiento del sistema tiene que ser progresivo: no se puede hacer de golpe”.

Hacia las 9:30 de la mañana del miércoles se restablecía el servicio telefónico con la institución provincial, desde donde aseguran que “es la primera vez que hay un fallo tan rotundo”, y matizaban que la recuperación total del servicio se completará "a lo largo de la mañana" de este miércoles.

Sin embargo, algunos trabajadores de Diputación aseguran que este tipo de incidencias se dan “cada dos por tres”, tal como confirmarían "los emails constantes que nos informan de la interrupción del servicio por problemas de ciberseguridad", critica. Uno, de ellos, incluso, asegura haber ido al despacho y “volver a casa” ante la problemática.

Otro funcionario confirma que este tipo de incidencias se han dado "en más de una ocasión" y que este miércoles no están podiendo "trabajar con normalidad", dado que les han pedido "apagar los ordenadores para intentar solventar el problema" y en tanto que los correos electrónicos, la sede electrónica o el portal de empleo "o no funcionan o funcionan de manera muy limitada".