La Vega Baja se cuela en el debate acalorado por la dana del 29-O

Se acerca el aniversario de la dana del 29 de octubre del año pasado, que devastó parte de la provincia de Valencia y generó 229 muertos, y el debate sobre el papel que el Consell desarrolló aquel día y sobre las actuaciones de prevención continúa tan vivo como hace 12 meses. Pero no sólo relacionado con las comarcas afectadas, sino con otras que son susceptibles del riesgo de inundaciones.

Una de ellas es la Vega Baja, que el pasado fin de semana vivió episodios de alerta roja. La diputada María Gómez, también alcaldesa de Almoradí con el PP, ha querido dar fe de ello dando voz a su formación en la toma de consideración de la proposición no de ley sobre “la necesidad urgente de ejecución de infraestructuras antiriada y limpieza de cauces en ríos, barrancos y ramblas”.

Esta iniciativa, presentada por el PP, ha sido debatida este miércoles en las Cortes, donde el jueves se aprobará previsiblemente su tramitación también con los votos de Vox. Aunque el debate ha girado en torno a lo que ocurrió hace ahora casi un año, con reproches constantes entre la izquierda y la derecha, la Vega Baja también ha tenido parte de protagonismo.

Gómez, que ha señalado la “vulnerabilidad” de la Comunidad ante estos fenómenos climáticos, ha justificado la propuesta de su partido con ideas que pueden, según su discurso, contribuir a “evitar, o a menos mitigar, con una planificación adecuada”, las consecuencias de los temporales. Se refería a la ejecución de obras pendientes, y citaba la falta de ejecución especialmente en su comarca.

En concreto, la diputada ha criticado que “seis años después de la dana” de la Vega Baja “no se ha hecho ningún proyecto. Y eran pocos”, ha enfatizado, señalando la “falta de coordinación o de decisión administrativa” que según ella han “paralizado” estas iniciativas, “algunas aprobadas y presupuestadas”.

Recorrido

La alcaldesa de Almoradí ha apuntado, por ejemplo, que en 2021 “se elaboró el segundo ciclo del plan de gestión de riesgo de la inundación” por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dos años después de las inundaciones en la comarca. Sin embargo, de los 30 millones de euros gestionados en aquel plan, “cero han ido a parar a la Vega Baja”.

Tras las réplicas de Vox y de Compromís, que han derivado respectivamente en críticas al Gobierno central y al Consell, Gómez ha reconducido en parte el debate hacia su comarca citando dos obras pendientes: las de la rambla de Abanilla y la de la presa de Tabala.

De esta última se espera, según ha trasladado la diputada, que los trabajos se licitarán en 2027, posibilidad que ha definido como “increíble”. La CHS anunció hace una semana la aprobación del proyecto, pensado para que el agua no baje de forma violenta en la margen derecha del Segura y no inunde esta zona ubicada en el límite entre la provincia de Alicante y Murcia, donde se registraron gran parte de los problemas de las inundaciones de 2019.

En cuanto a la rambla de Abanilla, los fondos para las obras están presupuestados desde 2023 en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, aunque aún los trabajos aún no han comenzado. En este caso se trata de una rambla que también ocasionó destrozos hace seis años, especialmente en el polígono industrial de Puente Alto, en Orihuela; y en la que se teme que en su último tramo, el que se considera más peligroso, ubicado entre Benferri y la capital comarcal, pueda volver a haber peligro.

Controversia

De manera previsible, el debate volvía constantemente a la labor de la Generalitat el pasado 29 de octubre, con alusiones recurrentes, por parte del PSOE y de Compromís, al papel del presidente Carlos Mazón y a su ausencia en las horas más críticas. “¿Por qué no hablan de los coches, que fue el motivo principal por el que tanta gente murió aquel día?”, ha preguntado Paula Espinosa, de Compromís, que ha asegurado que “murieron porque el presidente de la Generalitat no avisó a la gente de que no cogiera el coche”.

Por su parte, María José Salvador, diputada del PSOE, ha hecho reproches similares, aunque ha defendido el papel del Gobierno central, interpelado por la diputada del PP debido a la ausencia de obras, asegurando que el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez “ha ejecutado 137 de 222 millones” presupuestados en labores de limpieza de barrancos en la Comunidad. “Las obras se harán, pero, ¿saben lo que nunca minimizará la inseguridad de las personas? El hecho de que ustedes continúen en el gobierno” autonómico, ha concluido.

Los reproches cruzados han afectado incluso al expresidente Mariano Rajoy, de quien se ha recordado que “dejó caducar” la declaración de impacto ambiental (DIA) para adecuar barrancos. Ante estas referencias, Gómez se refería a “la ruina que dejó el PSOE” tras el mandato presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero, y pedía “situarse en el presente” para garantizar las obras de protección. “No me hablen del resto de cosas. No tiene nada que ver el día de la inundación o la gestión de la emergencia”, afirmaba, recordando una vez más que las obras previstas en la Vega Baja no han comenzado seis años después de la dana y pidiendo una unanimidad en su propuesta que, previsiblemente, no logrará, aunque sí que podrá ser aprobada con los votos de PP y Vox.