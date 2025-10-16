Cambio en la presidencia del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

Cambios en la presidencia del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Tras la dimisión del anterior titular, Francisco Cano, como diputado provincial, será ahora su sucesor quien se encargue de asumir estas competencias.

Se trata del nuevo diputado del PP en la Diputación de Alicante, Luis Rodríguez, quien ya tiene adjudicadas sus competencias como miembro del gobierno provincial, que ostenta su partido con mayoría absoluta en la institución.

Rodríguez, que también es alcalde de Benijófar, substituyó a Francisco Cano, alcalde de Formentera del Segura y hasta este otoño también diputado provincial, que cedió su escaño tras un pacto de partido sellado después de las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2023, aunque no trascendió hasta dos años más tarde.

El acuerdo era que ambos alcaldes de la Vega Baja ocuparían el cargo de diputado provincial, cada uno en una de las dos mitades del mandato, y supone un reconocimiento al éxito electoral de Rodríguez, alcalde de Benijófar desde 2011 y que en las últimas elecciones logró acumular el 76 % de los votos en su municipio.

Después de que Cano ejerciera como diputado de Emergencias y Reto Demográfico durante los dos primeros años bajo el mandato del presidente de la Diputación, Toni Pérez, ahora Luis Pérez asumirá estas mismas funciones.

Pese a que el desenlace era previsible, desde la Diputación no habían confirmado aún que Pérez asumiría las mismas competencias que su antecesor. “Eso depende del presidente”, dijeron fuentes cercanas al ejecutivo provincial durante el pleno del 8 de octubre, cuando el alcalde de Benijófar juró su cargo ante la Constitución y recibió la medalla con el escudo de la provincia de Alicante en manos del presidente de la Diputación.

Sin embargo, este jueves, el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) ha confirmado que Pérez será diputado de Emergencias y Reto Demográfico, las mismas competencias que ostentaba su antecesor; así como también asumirá la presidencia del Consorcio Provincial para el Servicio y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante.

Un cargo que no fue fácil para Cano, su antecesor, que vivió diversos conflictos con los sindicatos de bomberos hasta el mes de junio, cuando se pudieron resolver las diferencias. Anteriormente, los bomberos protagonizaron distintas medidas de presión, entre ellas protestas en el Ayuntamiento de Benidorm (que tiene a Toni Pérez como alcalde) y frente a la Diputación de Alicante.