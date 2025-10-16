Emergencias defiende que los vídeos del Cecopi son “recursos periodísticos” y niega grabaciones de la reunión

Las siglas de Cecopi responden a las de Centro de Coordinación Operativa Integrado y, según ha recordado este jueves el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, la ley remarca que no es "un órgano colegiado" sino "un mecanismo de coordinación interadministrativa". La explicación podría sonar a clase de Derecho Administrativo, pero es la justificación dada por el Ejecutivo autonómico por el que ha negado que existan grabaciones de las reuniones del 29 de octubre de 2024, limitando los vídeos conocidos a "recursos periodísticos".

Así lo ha expresado este jueves el conseller Valderrama en las Corts a la pregunta de la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, que le ha reprochado que pese a negar reiteradamente que existe "soporte documental" sobre la reunión del Cecopi durante la reunión que gestionó la dana de hace casi un año, hace unas semanas se conocieron una serie de grabaciones de esta reunión por parte de la productora contratada por Emergencias, dudando si además las facilitadas a la jueza son todas las que se hicieron.

De ahí la explicación jurídica-administrativa del conseller de que el Cecopi es un "mecanismo de coordinación interadministrativa" que no tiene "secretario, ni grabaciones, ni actas". Es por ello que Valderrama ha asegurado que el hecho de que no se hubiera grabado ese día la reunión "no es un vacío legal" sino que es "el funcionamiento normal", de ahí que hayan negado ese "soporte documental" ante las reiteradas peticiones parlamentarias de Compromís.

Y entonces, ¿los vídeos de la productora que se han conocido donde, entre otras cuestiones, se ve a Pradas apuntar la necesidad de vigilar el barranco del Poyo? Eso, ha indicado Valderrama, "son mudos, recursos periodísticos" ante los que ha pedido "no confundir". Y en este sentido, ha indicado, que "nunca se ha negado la existencia de recursos periodísticos del Cecopi" y ha destacado que la conselleria ha "colaborado con la justicia de manera puntual y dentro del marco legal".

La síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, interpela al conseller de Emergencias, este jueves en las Corts. / José Cuéllar/Corts

La existencia de estos vídeos no se conoció hasta meses después y casi de rebote, cuando la publicación del mudo grabado por À Punt mostró que había un cámara en la sala de reunión del Cecopi de una productora contratada por Emergencias de la Generalitat. Estas imágenes se hicieron públicas cuando las solicitó la jueza de la causa. En ellas se hacía un seguimiento de Pradas ese día, algo ante lo que Valderrama ha negado que suponga contradecir lo dicho hasta ahora por la Generalitat ya que "nadie ha ocultado que hubo una alerta hidrológica en el Poyo por la mañana".

Sentencias de la Justicia

Las explicaciones del conseller han llegado después de que Navarro afeara a la conselleria que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le ha dado la razón hasta en tres ocasiones denunciando la violación del derecho fundamental por no facilitar información sobre la dana pedida en las Corts sobre cuestiones vinculadas con la dana y reconociendo el derecho de la parlamentaria a recibir toda la documentación que había reclamado.

En concreto, Navarro había solicitado saber, en primer lugar, "quién es el Coordinador de prevención y emergencias de la Generalitat, que supuestamente ha gestionado el informe firmado por el subdirector general de Emergencias de fecha 25 de febrero de este año sobre la llegada del Presidente Mazón al CECOPI del pasado 29 de octubre de 2024?” y “cuándo ha sido nombrado el Coordinador de prevención y emergencias de la Generalitat?”.

También había reclamado la "copia del informe y toda la documentación adjunta que ha sido facilitada a los medios de comunicación, firmada por el Subdirector General de Emergencias,Jorge Suárez de fecha 25 de Febrero de ese año sobre la llegada del Presidente Mazón al CECOPI del pasado 29 de Octubre de 2024" así como la "copia de las convocatorias realizadas al gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, SGISE, Raúl Quílez, para asistir al Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, desde el pasado 29 de octubre de 2024”.