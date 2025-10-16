Un olivo en Alicante por las víctimas de la dana

“Un gesto de esperanza, de rebeldía y de resistencia”. Es lo que la plataforma Mazón Dimissió ha querido simbolizar este jueves en un acto en el que se ha plantado un olivo en el Solar Comunitario de la Zona Norte de Alicante, ubicado en el barrio de la Virgen del Remedio, un espacio de uso vecinal para actividades compartidas.

La entidad convocante, integrada por distintas asociaciones, ha llevado a cabo este acto imitando a otros idénticos celebrados en la provincia de Valencia, concretamente en las localidades de vecinos que desaparecieron el 29 de octubre del año pasado, durante las inundaciones que acabaron con la vida de 229 personas.

El acto estaba previsto para el 29 de septiembre, cuando se cumplían 11 meses de la dana, pero se aplazó debido a las lluvias, y se ha retomado este jueves ante la presencia de una veintena de personas, entre ellas el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé; y de Xavier López, edil en el Ayuntamiento de Alicante durante la anterior legislatura y actualmente cocoordinador de Sumar en la Comunidad.

Toñi Molina, miembro de la plataforma Mazón Dimissió, ha justificado que en el acto se ha incluido también una “reivindicación de Palestina”, que se une a la protesta contra la gestión que la Generalitat hizo el día de las inundaciones, señalando concretamente al presidente Carlos Mazón. “El olivo es un signo de resistencia y de solidaridad y sirve para homenajear a los que sufren injusticias”, ha dicho.

En la lectura del manifiesto se ha homenajeado “a la sociedad civil, que no cesa en su lucha ante un gobierno” autonómico “que, en su intento de no asumir sus responsabilidades políticas y penales” tras la dana, “avala unos presupuestos que, negando el cambio climático y el derecho a la vida, constituyen un ataque frontal a todos los sectores de nuestra sociedad”, dicen en referencia a aspectos como “el derecho a la vivienda”, “las agresiones al territorio y al medio ambiente” o “los derechos de las personas migrantes”.

“Acord Social Valencià”

Este acto ha sido seguido de otro convocado también este jueves, la presentación del llamado “Acord Social Valencià”, que se ha llevado a cabo en la Sede de la Universidad de Alicante y cuyos firmantes definen como “una propuesta de reconstrucción democrática y participativa que nace como respuesta colectiva a la inacción institucional después de la dana y a las políticas regresivas del pacto PP-Vox”.

Toni Valero, uno de sus impulsores, indica que con este acuerdo plantean “la necesidad de una reconstrucción social con la participación de los vecinos de los pueblos afectados por la dana” con la finalidad de que “la reconstrucción no sea volver a hacer lo mismo que se hizo antes, sino que sirva para que no vuelva a pasar lo que ha pasado”, en referencia a la vulnerabilidad del territorio.

Próxima manifestación

La plataforma Mazón Dimissió ha convocado, por otra parte, una nueva manifestación en Alicante contra la continuidad en su cargo del presidente de la Generalitat. Se celebrará el sábado 25 de octubre y servirá para conmemorar el primer aniversario de la dana.

La marcha partirá a las 18:00 desde las escaleras del instituto Jorge Juan, en la avenida General Marvá, y culminará ante la Casa de las Brujas, en la avenida Doctor Gadea, sede de la presidencia de la Generalitat en Alicante. Anteriormente los manifestantes cruzarán la avenida de la Estación y Maisonnave.

Será la tercera manifestación convocada contra Mazón en Alicante desde la dana. La primera, celebrada el 9 de noviembre, sólo 11 días después de las catastróficas inundaciones, congregó a 6.000 personas. La segunda, el 27 de mayo, acogió a un millar.

Además, también ha habido cinco concentraciones contra Mazón durante este año, todas ante la Casa de las Brujas exceptuando dos: una que se llevó a cabo en la plaza del Carmen, coincidiendo con Carnaval; y otra que tuvo lugar en la avenida General Marvà, en Hogueras, poco antes de la mascletà.

La participación en estas concentraciones ha ido menguando sucesivamente, llegando a aglutinar en la última a unas treinta personas.