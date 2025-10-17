Morant sobre la presencia de Mazón en el funeral de Estado por la dana: "Entiendo que las asociaciones no quieran que esté"

A doce días del funeral de Estado por las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha mostrado su comprensión hacia las asociaciones de afectados que han expresado su rechazo a la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el acto de homenaje.

Durante una visita a Villena, y a preguntas de INFORMACIÓN, Morant afirmó que "entiende" a las asociaciones de víctimas que no desean ver al jefe del Consell en el funeral, que se celebrará cuando se cumpla un año de la tragedia.

Y es que las asociaciones han sido contundentes. "Mazón no es bienvenido", declaró Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O. "Imagina tener al máximo responsable de la muerte de un familiar en su funeral", añadió Álvarez, quien considera que su presencia "magnificaría el dolor".

En esta línea, Morant señaló que el funeral "debe garantizar el respeto profundo" y que "no es una cuestión de ir, sino de estar con el sentimiento y la emoción adecuados". La ministra subrayó que "la Comunidad Valenciana y España le deben un funeral a las víctimas, donde las arropemos y compartamos su dolor".

Sobre la posible asistencia de Mazón, la líder socialista evitó pronunciarse directamente, pero lanzó un dardo político tras ser repreguntada: "Respeto lo que piensan las víctimas, y hasta lo entiendo. Yo no habría llegado al funeral de Estado, me hubiera ido a mi casa, pero no podemos esperar demasiado de Mazón", dejando caer que ella hubiese dimitido antes.

Encuesta

Morant también se refirió a la última encuesta de Prensa Ibérica, que sitúa al PP como la fuerza más votada en la Comunidad Valenciana con 34 escaños, por delante del PSPV (32), Vox (17) y Compromís (16).

Según la ministra, "a Mazón no le sonríe nada, el único que sonríe es él". En su opinión, "el 80 % de los vecinos de la Comunidad Valenciana piensa que debería haber dimitido, y el 92 % considera que no debería volver a presentarse como presidente de la Generalitat". Morant añadió que "es el político peor valorado de la Comunidad, con apenas un 1 % de aprobación, y vive en un mundo paralelo".

Las declaraciones llegan después de que Mazón esquivara este jueves en Las Cortes las preguntas del PSPV y Compromís sobre la gestión de la dana, centrando su intervención en los mismos sondeos que le dan ventaja electoral.

Morant concluyó su intervención asegurando que "esta anomalía democrática es insostenible y reclamó al jefe del Consell que "escuche a la calle y deje de vanagloriarse de las encuestas".

"Si hay que ir a una convocatoria electoral, el PSOE no tiene ningún miedo, diferencia de lo que le pasa al señor Mazón", remató la dirigente socialista.