Sanidad asegura haber realizado hasta octubre 11.432 mamografías más que en 2024

La Conselleria de Sanidad ha salido al paso de las críticas recibidas este semana y ha publicado que hasta octubre de 2025 ha realizado 11.423 mamografías más que en el mismo periodo del año pasado. El dato se ha hecho público después de que la líder del PSPV, Diana Morant, exigiese la dimisión del conseller Marciano Gómez por la polémica generada tras conocerse que más de 90.000 mujeres, de ellas 21.000 en la provincia de Alicante, no fueron llamadas para hacerse la prueba de detección precoz en 2024.

En una nota de prensa, el conseller ha destacado que el aumento en la cobertura durante el 2025 es el reflejo de un trabajo de fondo para recuperar un programa que, según denunció, fue dejado en un estado crítico por el Botànic. “Nos encontramos con un sistema desorganizado y con equipos obsoletos. Ahora trabajamos para modernizarlo y ponerlo al servicio de las mujeres de la Comunitat”, afirmó Gómez, en respuesta a las críticas sobre su gestión que han vertido durante la semana el PSPV y Compromís y planteando que ha heredado un sistema disfuncional.

Según Sanidad, las auditorías realizadas en 2024 destaparon deficiencias estructurales: más de 167.000 mujeres no fueron invitadas al programa de cribado y 11 de los 25 mamógrafos estaban obsoletos, inservibles y sin mantenimiento. El conseller también criticó la eliminación de la doble lectura de pruebas, práctica que aumentaba el riesgo de errores en los diagnósticos. “Era un programa con graves fallos en la organización, la tecnología y la calidad asistencial”, señaló.

No obstante, el dato que todavía no ha revelado la conselleria es el coste total y todas las pruebas que se han derivado a la sanidad privada. Aún a pesar de que una reciente resolución del TSJCV obliga a la Generalitat a entregar la relación de facturas, con su coste concreto, y la empresa adjudicataria desde el 1 de enero del año 2023. Esto tras la denuncia interpuesta por los diputados de Compromís Isaura Navarro y Carles Esteve, ante la insuficiencia de la información ofrecida por el departamento de Marciano Gómez ante preguntas parlamentarias.

Lectura de una de prueba de mamografía en un hospital valenciano. / J.Hernández

Por lo pronto, además de incrementar la cobertura, el departamento dirigido por Marciano Gómez se ha comprometido a comunicar los resultados de las pruebas en un máximo de 30 días, entre otras mejoras que promete de cara a 2026.

Uso de inteligencia artificial

Entre las principales medidas puestas en marcha, la Conselleria ha revelado que invirtió 3,5 millones de euros en renovar los equipos de mamografía y firmó contratos de mantenimiento para garantizar su funcionamiento.

También se ha recuperado la doble lectura de mamografías y se ha incorporado la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la interpretación de resultados. Además, las Unidades de Detección Precoz se han integrado en los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales.

Promesas de mejora en 2026

Uno de los principales avances anunciados es el compromiso de informar a las pacientes en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba. En caso de no recibir resultados, las mujeres podrán acudir al servició de información de su hospital o contactar a través del correo electrónico oficial del programa.

Además, a partir de 2026, se implantará un sistema de comunicación digital automatizada, que permitirá recibir invitaciones, citas y resultados a través de la app GVA Salut, SMS, email u otros canales digitales, reduciendo la dependencia del correo postal.

Gómez ha insistido en que la recuperación del programa de cribado no es inmediata, pero sí progresiva. "En 15 meses hemos trabajado a fondo para devolver la eficacia a un sistema que estaba completamente deteriorado. La transformación completa llegará en 2026, pero los avances ya son palpables", concluyó.