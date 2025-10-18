El PP reprocha a Morant que olvide los datos “desastrosos” del Botànic sobre las mamografías

La diputada nacional del Partido Popular por Alicante y miembro de la Comisión de Sanidad, Julia Parra, ha asegurado este viernes que el Gobierno de la Generalitat Valenciana “está centrado en sacar adelante las mejores políticas de prevención contra el cáncer de mama y en solucionar los problemas heredados del Gobierno del Botànic”.

Parra ha respondido así a las declaraciones realizadas en Villena por la ministra Diana Morant, a quien ha pedido que “estudie mejor los datos y haga un poco de memoria”. Según la diputada, “el Gobierno del Botànic fue a menos con las mamografías, y durante su último año en la Comunidad Valenciana se realizaron 8.000 menos. No se dio ni un paso adelante para mejorar el sistema. La involución fue tan importante que el propio conseller denunció en 2024 que 167.083 mujeres se quedaron sin mamografía porque el gobierno del PSPV y Compromís no las citaba”, ha afirmado.

“No sé cómo la señora Morant puede venir a dar lecciones con tanta osadía a una Comunidad y una provincia como la de Alicante, donde el gobierno de Ximo Puig recomendó una sola lectura de las mamografías cuando antes se hacían dos, priorizando desatascar un sistema paralizado antes que garantizar la rigurosidad de unos diagnósticos fundamentales para detectar el cáncer de mama a tiempo”, ha añadido Parra.

La diputada ha recordado además que el Ejecutivo del Botànic “aumentó el tiempo entre el diagnóstico positivo y el inicio del tratamiento”, lo que “retrasó el seguimiento y provocó el colapso del sistema” cuando se anunció la ampliación del cribado hasta los 74 años. “No se cumplían los plazos y finalmente el Gobierno de Puig dejó a unas 250.000 mujeres sin participar en el programa de cribado en los últimos años. ¿De verdad la señora Morant viene a darnos lecciones? Lo que hace falta es autocrítica y reconocer que la Conselleria de Sanidad ha heredado una situación difícil que está solucionando con esfuerzo inversor y dotando de más recursos al sistema, empezando por la compra de nuevos mamógrafos”, ha apuntado.

En respuesta a las críticas de la ministra sobre la supuesta privatización del sistema sanitario, Parra ha señalado que Morant “olvida deliberadamente que entre 2019 y 2023 el gobierno del PSPV y Compromís triplicó los pacientes derivados al plan de choque, es decir, a la sanidad privada, hacia donde se dispararon los recursos económicos”.

Parra ha defendido que “se está haciendo un gran trabajo desde la Conselleria de Sanidad para revertir unos datos desastrosos, y ese esfuerzo ya está dando resultados: en los primeros nueve meses de este año se han realizado 10.000 mamografías más que en el mismo periodo del año anterior”.

“Con las políticas del PP y con Carlos Mazón al frente del Consell, se está trabajando por mejorar la calidad del servicio y romper con la involución a la que nos tenía acostumbrados el Botànic”, ha zanjado la diputada, que también es concejala de Sanidad en su municipio.

Finalmente, Parra ha recordado que en la Comunidad Valenciana “se garantiza la comunicación de los resultados de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama en un máximo de 30 días. En caso de no recibirlos, cualquier mujer puede acudir al punto SAIP de su hospital o solicitar la información por correo electrónico”.