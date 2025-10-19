Toni Pérez aborda el papel de la Diputación en el Foro Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, acudirá este próximo viernes, 24 de octubre, al Foro Alicante para analizar el papel de la institución que preside y su apoyo a los municipios de la provincia una vez superado el ecuador de este mandato.

El acto tendrá lugar en el restaurante El Maestral, ubicado en la calle Andalucía 18, a partir de las 9:30 horas. Contará, además, con la participación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien en la anterior legislatura ocupó el cargo que actualmente ostenta Pérez y este viernes será el encargado de introducir su intervención. Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, ejercerá de moderador.

Durante su discurso, Pérez tiene previsto hablar del apoyo que la institución que preside presta a los municipios de la provincia, especialmente a los de menor población, a través de las principales líneas de ayudas y programas con los que cuenta la institución.

Temas a tratar

Por otra parte Pérez, que también es el alcalde de Benidorm, hablará de algunos de los proyectos más destacados que la institución provincial tiene en marcha bajo su mandato, como son los palacios de congresos de Alicante y Elche. Otro de los asuntos a tratar será el turismo, repasando especialmente el papel del Patronato Costa Blanca como uno de los elementos fundamentales en el funcionamiento y en las tareas de la Diputación de Alicante.

A su vez, el presidente de la institución provincial analizará otras cuestiones de la actualidad en Alicante como la del agua o las infraestructuras, sin olvidar la repercusión que está teniendo en la provincia la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado o la activación de la regla de gasto por parte del Gobierno central.

Esta cita de Foro Alicante está organizada por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN e Información TV junto a la Universidad de Alicante, CEV, Imed Hospitales, BMW Benigar, Suma, Carmencita y Vectalia.

La asistencia solo será posible a través de invitación y el evento se podrá seguir también en formato online a través del canal de YouTube de INFORMACIÓN.