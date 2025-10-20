El Consell cede ante Vox y medirá las estadísticas de los inmigrantes: de las ayudas que reciben a la sangre que donan

Vox se ha apuntado este lunes en las Corts varios tantos a costa del PP, que vuelve a asumir sus postulados y los eleva a políticas públicas. De las batallas culturales al Diari Oficial. La Comisión de Economía de las Corts debatía el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028, que incorpora algunas novedades, según el acuerdo que había planteado ya el Consell. Sin embargo, las más relevantes vendrán por la aportación de Vox.

El PP ha aprobado, con el voto en contra de PSPV y Compromís, una resolución del partido de ultraderecha en que se insta al Consell a medir particularmente a los inmigrantes. En este sentido, se incorporan “estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al Estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante”. Lo mismo ocurre con la recepción de ayudas por parte de la población nacional y la población migrante; el uso de servicios de urgencias sanitarias, e incluso en la cantidad de donantes de sangre. También pretende que se elaboren estadísticas sobre el absentismo laboral, en la empresa privada y la administración, distinguiendo no solo por nacionalidad sino también entre hombres y mujeres. Es decir, a partir de ahora, se medirá lo que aportan y lo que consumen los inmigrantes. El asunto, como era previsible, generó debate en la comisión de Economía. La oposición ve un intento de criminalizar a la población migrante, que ya estuvo bajo el foco de Vox en los anteriores presupuestos.

Lengua y toros

El plan presentado por el Consell para los próximos años ya incluía algunas novedades que fueron señaladas por la oposición, como la medición de asuntos taurinos (profesionales, escuelas, ganaderías o festejos), pero también sobre la lengua. En este punto, desaparece la medición del valenciano en la administración. En cambio, sí se harán estadísticas sobre su uso en grandes ciudades, lo que el portavoz socialista, José Díaz, ve como un intento de reactivar debates como el de la pertenencia de Alicante al dominio lingüístico valenciano. “Convierten una herramienta técnica en un instrumento ideológico. Eso no es estadística, es manipulación. La estadística publica no está para alimentar su guerra cultural, para crear conflictos”, señaló.

Con todo, fue la propuesta de Vox la que elevó el tono del debate. La portavoz del PP, que respaldó la segregación de estadísticas por nacionalidad, no hizo comentarios. Aitana Mas, de Compromís, tachó la resolución de racista: “Vulnera los derechos humanos. No hay papel que aguante esta propuesta”, que recoge “actitudes del pasado más rancio”. La portavoz de Vox, Teresa Ramírez, la justificó en la “entrada sin control y desatada de inmigrantes”. “Es necesario entender lo que está pasando en las calles y en base a resultados hacer análisis de la realidad”, señaló. Para el portavoz socialista, “esto no es política pública, es ideología del odio con sello institucional. El PP ha decidido poner números a los prejuicios de Vox”, afirma Díaz, quien califica la medida de “intento descarado de criminalizar a la población migrante y de normalizar el racismo desde el Boletín Oficial”.

Cambios en el reglamento

Por otro lado, este lunes PP y Vox han registrado también una modificación del reglamento de las Corts, que incluye como novedad, tal como ha celebrado Vox, la eliminación de la comisión LGTB, cuyas competencias se integrarán en la comisión de Familia, Política Social e Igualdad. “Esta modificación incluye también la eliminación de las comisiones de asuntos europeos, Derechos Humanos y de Participación Ciudadana”, señalaba la formación. La modificación del reglamento supone también prescindir del lenguaje inclusivo: “Se utilizará el lenguaje recomendado por la RAE”, apuntan.

Vox celebra anotarse nuevas victorias simbólicas, que llegan en un momento, precisamente, de especial necesidad de sus apoyos por parte del PP, con la negociación presupuestaria a la vuelta de la esquina. “Supone un cambio simbólico y político de calado. Es un freno a la proliferación de organismos y comisiones identitarias y refuerza el papel central de la familia", asegura el síndic de Vox, José María Llanos.

También se modifica la paridad de sexos entre las mesas. “Se mantiene el equilibrio, pero desaparece la regla de “cremallera”, que imponía una mecánica rígida en la elección de cargos. Esta medida evita la imposición de cuotas automáticas de género y devuelve mayor libertad al proceso de elección”, señala la formación.