La jueza de la dana afirma que ya hubo "muertes por ahogamiento" a causa de barrancos en Valencia antes del Cecopi

La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron "muertes por ahogamiento" entre las 16.45 y las 17.30 horas del 29 de octubre. Poco antes de que se convocara el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que se inició a las 17 horas del 29 de octubre. Así consta en un auto de la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja en el que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra asume las conclusiones del estudio realizado por la Universitat de València junto a la Aemet y Avamet en el que se concluía que los barrancos al sur de la extensa cuenca del Poyo (de 450 km2) fueron los que mas destrucción causaron, con el añadido de que no existía ningún sensor para controlar el caudal de los barrancos Horteta y Gallego.

La magistrada reitera en el auto que "la competencia de la vigilancia de los barrancos, conforme al Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, corresponde al Centro de Coordinación de Emergencias, dependiente de la Conselleria de Emergencias". Una competencia desatendida, según la magistrada. "No consta por el momento un seguimiento en la vigilancia del caudal de barrancos que debía hacerse por los directores del plan, incluido el día 29 de octubre, como estampó de su puño y letra la investigada sra. Pradas, refiriéndose al barranco del Poyo". Y como también "pone de manifiesto" que desde Emergencias se intentara "la movilización de los bomberos forestales y el intento de movilización, en el día 28 de octubre, de agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente, de los que no consta que se hiciera uso el día 29 por la Conselleria de Emergencias".

"No consta vigilancia de caudal -señala la magistrada Nuria Ruiz Tobarra- respecto de los barrancos tributarios del Poyo, cuyas aguas desembocaron en dicho barranco aguas abajo del caudalímetro situado en la A-3 (en término de Riba-roja)" con "fallecimientos producidos por ahogamiento de las aguas de barrancos afluentes del Poyo, [que] tuvieron lugar por el arrastre del agua, en Godelleta, en Turís, en Torrent, entre las 16:45 y las 17:30 horas, aproximadamente, atendiendo a las declaraciones de los perjudicados", que han comparecido ante la magistrada durante este año de instrucción.