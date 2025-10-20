Mazón pone fecha a los centros de salud del PAU 2 y La Condomina de Alicante

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha querido exhibir este lunes en Alicante el impulso que, según defiende, su Gobierno está dando a los principales proyectos autonómicos en la ciudad. Durante una comparecencia en la visita a las obras de la Ciudad de la Justicia, en la que ha repasado las actuaciones en marcha, Mazón ha asegurado que “Alicante está recuperando el tiempo perdido” y que la Generalitat tiene movilizados 245 millones de euros en “inversiones estratégicas” en materia sanitaria, educativa, medioambiental y de infraestructuras.

“El compromiso era que Alicante dejara atrás el tiempo del abandono y del retraso”, ha afirmado el jefe del Consell, que ha aprovechado su intervención para enumerar una larga lista de actuaciones que, según ha dicho, “ya están en marcha o en proceso de licitación”. En esa relación figuran la Ciudad de la Justicia, la Estación Central del TRAM, los centros de salud del PAU 2-La Torreta, Garbinet y La Condomina, los colegios de La Almadraba y Juan Bautista Llorca, las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León, la regeneración de la Serra Grossa y los proyectos de vivienda que están vinculados al Plan Vive.

En el ámbito sanitario, Mazón ha querido poner fechas a los tres proyectos más esperados. En el centro de salud del PAU 2-La Torreta, ha asegurado que los problemas de cimentación “ya están solucionados” y que la obra se retomará “al cien por cien” en noviembre. El proyecto, con un presupuesto de 14,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, acumula más de dos décadas de espera y un historial de retrasos que ha despertado la inquietud vecinal.

Mazón supervisa el avance de las obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante / Alex Domínguez

Obstáculos técnicos

En el centro de salud de Garbinet, el presidente ha avanzado que la ejecución se iniciará “antes de que acabe el año”, tras resolver los obstáculos técnicos que frenaban su arranque. La primera adjudicación, firmada en 2022 con una UTE formada por Ecisa y Joca, absorbidas después por el grupo Urbas, resultó infructuosa pese a los preparativos realizados sobre el solar, lo que obligó a una nueva licitación.

El tercer proyecto, el centro de salud de La Condomina, continúa en fase de redacción. Mazón ha explicado que el Consell prevé licitar la obra en enero y comenzar los trabajos en el verano de 2026. El futuro edificio, con un presupuesto total de 10,2 millones, atenderá a unos 21.000 vecinos de Playa de San Juan.

En el terreno educativo, el presidente ha destacado la evolución del colegio La Almadraba, en Playa de San Juan, cuyas obras se iniciaron en abril y permitirán abrir el centro en el curso 26/27 tras siete años de aulas prefabricadas. El presupuesto supera los 13 millones de euros, después de una ampliación del 3 % para resolver incidencias estructurales derivadas del nivel freático. Mazón, sin embargo, no ha hecho referencia a los colegios de El Somni y La Cañada, que siguen sin fecha de inicio.

El presidente ha incluido también entre los hitos recientes los 102 millones de la Estación Central del TRAM, cuya ejecución se extiende a 52 meses y que se prevé concluir en 2029, y la Ciudad de la Justicia, con una inversión de 78 millones. Ambos proyectos se impulsaron durante el mandato del Botànic, aunque el actual Consell los reivindica ahora como parte de su estrategia de “recuperar proyectos paralizados”.

Además, Mazón ha destacado la modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León, con una inversión de 25 millones, y la regeneración ambiental de la Serra Grossa, donde Generalitat, Ayuntamiento y el Grupo Cívica ejecutan un plan de un año para recuperar este espacio natural con nuevos accesos, señalética y zonas de descanso.

Vivienda

En materia de vivienda, ha recordado las 220 viviendas del Plan Vive, impulsadas junto al Ayuntamiento. Como muestra de cooperación institucional también se puede tener en cuenta el eje deportivo de la Vía Parque, donde la Generalitat y el Consistorio proyectan tres pabellones para deportes tecnificados y un corredor verde transitable.

Pese al repaso de inversiones, la Vía Parque sigue siendo, en términos urbanísticos, el gran proyecto pendiente de la Generalitat en Alicante. Esta infraestructura, llamada a vertebrar la ciudad de norte a sur, continúa inacabada y sigue simbolizando la distancia entre los anuncios políticos y la ejecución real de los compromisos.