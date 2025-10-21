El Consell carga de nuevo contra el Gobierno y pide declarar 118 municipios alicantinos como “zona catastrófica” tras la dana Alice

Continúan las críticas del Consell contra el Gobierno central a colación por los últimos episodios meteorológicos vividos en la Comunidad. Este martes la portavoz del ejecutivo autonómico y vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha informado tras el pleno del Consell del acuerdo para solicitar al Gobierno de España la “declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” (conocida popularmente como “zona catastrófica”) de todos los municipios afectados por la dana Alice, que tuvo consecuencias entre el 9 y el 14 de octubre

Esta solicitud, realizada a petición de la Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama, implicaría, en caso de ser aceptada, que el Gobierno central proporcionara ayudas económicas, fiscales y laborales a los municipios afectados.

Según ha expresado Camarero, que ha recordado que en algunos municipios se superaron los "250 litros por metro cuadrado acumulados en 24 horas", el temporal generó “daños y gastos que tienen que acometer las distintas administraciones, pero también los particulares”, y por eso la Conselleria de Emergencias traslada a los ayuntamientos de las localidades afectadas la petición de la declaración para que “cuantifiquen las cuantías, el valor de los daños que han sufrido y poder trasladarlo al Gobierno central”.

En total, Camarero ha solicitado que el 83,7 % de los municipios de la provincia de Alicante (118 de 141) y el 77,5 % de los de la Comunidad (420 de 542) entren dentro de la declaración, ya que el temporal causó “daños significativos en bienes, infraestructuras, explotaciones agrícolas, incluso en caminos rurales, vehículos, edificios municipales y locales comerciales, incluso en viviendas y enseres domésticos de primera necesidad”.

Se trata, según aclaran fuentes de la Conselleria de Emergencias, de los municipios que están incluidos en una zona con emergencia declarada o en situación de alerta roja o naranja durante el temporal.

Cabe recordar que la dana afectó especialmente el norte y el sur de la provincia de Alicante. En municipios como Sagra, en la Marina Alta, se llegaron a acumular 266 litros por metro cuadrado, mientras que en Pilar de la Horadada, en la Vega Baja, también se superaron los 200 litros. En Alicante ciudad la acumulación llegó a ser de 67 litros por metro cuadrado en cuatro horas el pasado 9 de octubre.

Batalla política

Camarero ha reivindicado esta medida recordando que “no es la primera vez” que solicitan al Gobierno de España “la declaración de zona catastrófica” en la Comunidad. La primera fue el 8 de mayo “tras una granizada que arreció el interior de la provincia de Valencia”, petición “que el Gobierno de Sánchez no consideró”.

La siguiente fue el 12 de julio, con “el pedrisco que se cebó con la Plana Baixa”, en Castellón, “una granizada que igualó en un día a las 12 ocurridas anteriormente en 2025”, pero el Gobierno central “volvió a desoír a la Comunidad Valenciana y, sin embargo, declaró la zona catastrófica en Cataluña”.

Esta es la tercera vez que se realiza esta petición y tampoco es la primera en la que el Consell reprocha al Gobierno central su actuación tras un temporal. Tras la dana Alice, el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; y el conseller Valderrama, criticaron la rebaja del aviso por parte de la Aemet, que pasó de rojo a naranja en la Vega Baja, pese a que las precipitaciones quedaron lejos del umbral de peligro extremo.

Mazón, de hecho, dijo desde Alicante que los avisos de la Aemet no se habían producido “como previsión, sino como observación”, criticando así el presunto escaso margen de maniobra de las autoridades competentes para anticiparse al temporal.

Estas controversias tienen su origen en la gestión política del 29 de octubre del año pasado, cuando la dana generada en parte de la provincia de Valencia provocó 229 muertos y el papel de prevención del Consell fue muy discutido y se encuentra, actualmente, judicializado.