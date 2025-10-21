El Consell acusa al Gobierno de "calentar" el funeral de Estado con sus reparos a la presencia de Mazón
La portavoz Susana Camarero tacha de "incomprensibles" las palabras de Diana Morant y Félix Bolaños en las que dan apoyo a las víctimas que rechazan que asista el president
La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha cargado este martes contra el Gobierno de España por "calentar" el funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebrará en València el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia. En concreto, la crítica de la Generalitat viene por el respaldo ofrecido públicamente por varios ministros de Pedro Sánchez a las asociaciones de víctimas que han expresado su rechazo a que acuda el president Carlos Mazón, a quien responsabilizan de lo ocurrido.
Camarero, que está participando directamente en los preparativos junto a la Delegación del Gobierno, ha pedido que sea un acto de "respeto, comprensión y cercanía" con las familias que perdieron a seres queridos y ha defendido que en él "deben estar representadas todas las instituciones del Estado, también las máximas autoridades de la Comunitat Valenciana", en evidente alusión a Mazón.
Sin embargo, ha considerado "incomprensibles" declaraciones como las de la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, o del titular de Justicia, Félix Bolaños, mostrando su comprensión a esa petición de las víctimas de que no asista el jefe del Consell, lamentando que "por una parte piden colaboración para cederles espacios y cuestiones protocolarias y por otra calientan el funeral o hacen declaraciones improcedentes cuando estamos en un momento delicado y de respeto que no debería ser vulnerado por nadie".
Como es habitual, Camarero ha centrado sus críticas en Morant y en el PSPV. De la primera, ha señalado que se ha "convertido en una hooligan política" que ha "roto el respeto institucional con unas declaraciones extremistas", que ha tildado de "error".
Respecto a los socialistas valencianos, se ha mostrado "preocupada" por la "deriva radicalizada" de la formación, a quien ha acusado de "olvidar su responsabilidad institucional" no sólo respecto al funeral de Estado sino también por los actos del 9 d'Octubre, que finalmente se cancelaron pero en los que también hubo polémica por la presencia o no de Mazón, o por las peticiones para movilizar a los militantes a la manifestación contra Mazón de este sábado.
"Ahí no nos van a encontrar", ha dicho Camarero, que ha prometido "respeto institucional" para que el acto del día 29 de octubre sea un "momento de recuerdo" con "protagonismo para las víctimas".
