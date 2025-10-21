El PSOE de Alicante aplaude el impulso del Gobierno a la memoria democrática y afea a Mazón su “deriva ultra”
La gestora socialista destaca el papel de la ciudad como símbolo de libertad frente al intento del Consell de “blanquear la dictadura”
El PSOE de Alicante ha expresado su satisfacción por la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que abre el periodo de información pública para declarar la ciudad “Lugar de Memoria Democrática”. La medida, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, reconoce la relevancia histórica de Alicante durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El portavoz de la gestora socialista, José Díaz, ha señalado que “el Gobierno de España cumple con lo prometido, defendiendo la memoria histórica y reconociendo la importancia de Alicante como símbolo de libertad y democracia”. En su valoración, Díaz ha contrapuesto la actuación del Ejecutivo central con la del Consell, al que acusa de “profundizar en su deriva ultra y asumir los postulados de Vox”. “Mientras el Gobierno actúa como dique de contención frente a quienes pretenden blanquear la dictadura franquista, Mazón elimina el Instituto Valenciano de la Memoria y frena las exhumaciones de represaliados”, ha añadido.
El portavoz socialista ha recordado que Alicante fue “uno de los últimos refugios de miles de personas que huían del avance franquista en 1939” y ha destacado la importancia de preservar ese legado con políticas educativas, culturales y turísticas “que refuercen la identidad democrática de la ciudad”.
Expediente
El anuncio se produce después de que el Gobierno haya abierto el periodo de información pública del expediente para declarar a Alicante “Lugar de Memoria Democrática”, un procedimiento previsto en la Ley 20/2022 que se mantendrá abierto durante 21 días. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática justifica la distinción por tres hechos: el bombardeo del Mercado Central en 1938, el puerto como enclave del exilio republicano y la tumba del poeta Miguel Hernández, símbolo de la represión cultural del franquismo.
Presencia
El comunicado del PSOE de Alicante llega un día después de la reunión de la gestora con la participación, por primera vez, de Ana Barceló, un gesto que busca marcar la normalización de las relaciones entre el grupo municipal y la dirección local del partido tras años de desencuentros. En ese encuentro, los socialistas también emitieron una nota crítica con el presidente de la Generalitat por “reciclar proyectos heredados del Botànic” en materia de infraestructuras.
Con estas dos intervenciones consecutivas, la dirección interina del PSOE alicantino pretende reforzar su presencia en la actualidad política de la ciudad y busca proyectar una imagen de coordinación y cohesión interna.
