Toni Pérez llama a “no martirizarse con el calendario” y reivindica el papel de los pequeños municipios en la Agenda 2030

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha defendido este miércoles en Vitoria-Gasteiz un enfoque “realista y municipalista” en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), durante la apertura institucional de la jornada Reforzando desde los Gobiernos Locales la confianza en la Agenda 2030, en el marco de la V Asamblea de la Red de Entidades Locales.

Pérez, que preside este organismo impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha apelado a la necesidad de “aterrizar lo abstracto” de la Agenda 2030 en la realidad concreta de ayuntamientos, diputaciones y consells insulares y ha lanzado un mensaje de confianza en el trabajo local frente a los plazos marcados por Naciones Unidas. “No nos martiricemos con el calendario”, ha pedido antes de añadir: “Hemos avanzado mucho en estos diez años y, aunque quede camino por recorrer, la meta no debe desanimarnos, nuestra recompensa es el esfuerzo”.

En su intervención, el presidente alicantino ha insistido en que el gran desafío de los próximos cinco años será traducir los compromisos globales en políticas tangibles a escala local. “Todo aquello que parece abstracto, tenemos la misión de concretarlo”, ha afirmado. Pérez ha defendido el valor de los proyectos pequeños y replicables, surgidos desde la proximidad con los vecinos: “Aquí se da visibilidad a municipios que, con muy poca población, están haciendo mucho. Algunos apenas superan los 50 vecinos, pero también son parte de los objetivos globales”.

“El municipalismo es la fuerza que convierte los grandes principios en acciones” Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

Esa apelación a los pequeños municipios ha marcado buena parte del tono del discurso. Pérez ha manifestado que las entidades locales intermedias —diputaciones, cabildos o consells— son las que permiten que los compromisos internacionales se transformen en servicios reales sobre el territorio. “Nos corresponde aportar servicios esenciales, especialmente a los municipios con menos recursos y capacidad técnica”, ha señalado antes de apostillar: “El reto es mayúsculo: afrontar transformaciones profundas en lo social, lo económico y lo medioambiental, sin perder de vista que hablamos siempre de personas, territorios y derechos”.

El presidente de la Diputación ha participado en la apertura de la jornada junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarría; y el secretario general de la FEMP, Luis Martínez Sicluna. El encuentro, celebrado en el Palacio de Congresos Europa, reune durante dos días a alcaldes, concejales y diputados provinciales de toda España para analizar experiencias de cooperación local, medioambiente, economía circular o participación ciudadana.

Pérez ha destacado además la importancia de “multiplicar los efectos del trabajo en red” a través del intercambio de experiencias entre municipios, una idea que la Red de Entidades Locales ha convertido en su seña de identidad desde su creación en 2020. “El objetivo es que todo lo que hagamos sea replicable y escalable, por menor que sea la localidad”, ha explicado. En ese sentido, ha defendido que las alianzas entre administraciones locales “no son un fin, sino el primer paso para construir una sociedad más equitativa y resiliente”.

“Los pueblos pequeños también construyen los grandes objetivos de la Agenda 2030” Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

Con 767 entidades adheridas —738 ayuntamientos, 24 diputaciones, tres cabildos y dos consells insulares—, la Red representa ya a más de 32 millones de habitantes, dos tercios de la población española. “Podemos afirmar que se ha convertido en un referente nacional y en un ejemplo de cómo la colaboración multinivel logra multiplicar resultados”, ha apuntado el dirigente popular.

En el tramo final de su intervención, Pérez ha apelado a la planificación urbanística y la gestión de las ciudades como ámbitos decisivos para alcanzar los 17 ODS. “El planeta ha cambiado por el desarrollo urbano y la administración también lo ha hecho gracias a la proximidad de las entidades locales, que son la primera puerta a la que llaman los vecinos”, ha reflexionado. “Si algo demuestra la Red es que el municipalismo es la fuerza que convierte los grandes principios en acciones cotidianas”, ha recalcado.

La Asamblea de Vitoria sirve también para revisar la evolución de la Agenda 2030 en España una década después de la adhesión del país al plan de Naciones Unidas. Pérez ha pedido mirar al futuro con ambición y sin dramatismo: “2030 no debe verse como una fecha límite, sino como un hito más en un camino que continuará. Lo importante es seguir profundizando, porque hay una sociedad que espera de nosotros nuestro ejemplo”.