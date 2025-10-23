La batalla política por el Tajo-Segura se aviva en las Cortes

La vida sigue igual. Los trasvases hidrológicos siguen generando diferencias entre la izquierda y la derecha desde hace décadas, y lo que se ha visto este jueves en las Cortes no ha sido una excepción.

En la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, celebrada en el parlamento autonómico, se ha discutido la toma en consideración de una proposición no de ley (PNL) del PP para ser tramitada en la cámara sobre “la defensa del trasvase Tajo-Segura y la reapertura del diálogo sobre las nuevas reglas de explotación”. Se trata de la enésima propuesta de este tipo después de que el Ministerio para la Transición Hidrológica anunciara el aumento del caudal ecológico del Tajo, una medida avalada por el Tribunal Supremo y que supondrá, a la práctica, un recorte del trasvase al río Segura.

La posición judicial sobre este tema, precisamente, ha sido uno de los argumentos defendidos por la izquierda para rechazar una propuesta que María Gómez, diputada del PP y también alcaldesa de Almoradí, municipio de la Vega Baja, comarca especialmente afectada por esta nueva coyuntura, pretendía que obtuviera un apoyo unánime de todos los grupos. “Lo único que pido es que defendamos lo nuestro”, ha enfatizado la popular.

Gómez, con un discurso en el que ha señalado al PSOE y a “sus socios”, ha desplegado un argumentario híbrido, entre lo político y lo técnico, instando a que se busquen “soluciones” en la cuenca del Tajo como “la reutilización de las aguas”, criticando la desalación en señalarla como una parte de la solución, pero no la única; y asegurando que “hay muchos trasvases en España”, pero el del Tajo-Segura sufre “una persecución política que no entendemos”.

Desde la oposición, quien más ha entrado en el cara a cara contra la diputada del PP ha sido Juan Bordera, representante de Compromís elegido por Alicante, que también ha acusado al partido del Consell de utilizar “el pensamiento mágico” por “pretender mantener trasvases del siglo XX en el contexto climático del siglo XXI”. También ha habido reproches por posicionamientos de esta formación en el pasado, que en 2013, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, “endureció las condiciones del trasvase”. Una medida que, según la diputada del PP, se debía a la consciencia de los agricultores, que “cuando hay sequía son los primeros” que anulan las exigencias de agua.

En un clima de reproches, Bordera ha señalado incluso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el estado de las aguas del río Jarama que se mezclan con los del Tajo y que afectan los niveles ecológicos, argumento que Gómez incluso ha aceptado con la boca pequeña afirmando que habrá que hacer exigencias a otras comunidades, “también a la de Madrid, claro que sí”. En este sentido también se ha referido a Castilla-La Mancha, a cuyo gobierno, del PSOE, “ha emprendido una guerra” en este sentido, según decía, y ha instado a esta comunidad a que “aprendan a reutilizar el agua” como se hace en la Comunidad Valenciana.

Por parte del PSPV, Ana Belén Juárez, diputada natural de Los Montesinos, también de la Vega Baja, ha recordado que “el trasvase no se cierra, se protege haciendo caso a la ciencia”, y ha acusado al PP de “volver a montar una guerra del agua injustificada”. De manera previsible, también ha habido comparativas entre el agua del Tajo trasvasada al Segura en las épocas de Rajoy (2011-2018) y del actual presidente, Pedro Sánchez, con resultado favorable a este último, según Gómez, por la rebaja de las exigencias de los agricultores de Alicante, Murcia y Almería ante las sequías.

En cuanto a Vox, que ha apoyado la toma en consideración para tramitar la PNL en el pleno, la diputada Ana María Bellver, electa por Valencia, ha acudido al relato genérico de su partido, con un discurso hostil contra las políticas climáticas. “No permitiremos que la Europa mal llamada verde en vez de roja nos diga como tenemos que almacenar o distribuir nuestra agua”, ha llegado a decir.

Pese a todo, la propuesta no ha contado con votos en contra, ya que el PSPV y Compromís se han abstenido. Ha sido el momento en el que la unidad pretendida por el PP ha estado más cerca de cumplirse.