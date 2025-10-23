“Los inmigrantes no son una carga, que lo comprueben por ellos mismos”: entidades sociales cuestionan la propuesta estadística de PP y Vox

Desconfianza. Entidades sociales y expertos transmiten esta sensación ante la aprobación, por parte del PP y de Vox a propuesta del partido de ultraderecha, de diferenciar en las estadísticas la contribución neta al estado del bienestar entre la población autóctona y la migrante.

Esta solicitud se aprobó el lunes en la Comisión de Economía de las Cortes, donde PP y Vox tienen mayoría, cuando se debatía el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028. Vox propuso distinguir en los datos a la población española de la extranjera en aspectos como la recepción de ayudas públicas o el uso de los servicios de urgencias sanitarias.

La propuesta, que ha generado polémica, fue rechazada por PSPV y Compromís, que acusaron al PP de asumir el relato de Vox. Desde diferentes ámbitos que trabajan con personas migrantes o que tratan el fenómeno desde el punto de vista académico cuestionan la intención de fondo.

Javier Ruvira, secretario general de Cáritas en Alicante, afirma que “cualquier información es buena para las administraciones públicas si les sirve para dar cumplimiento a la ley y a la última finalidad, que es mejorar la integración y el bienestar de los ciudadanos”. En cambio, el dirigente de esta entidad solidaria reconoce que la propuesta “suena extraña”, ya que “no queda claro para qué se utilizará, si para comparar datos o para querer forzar la hipótesis de que los inmigrantes generan saldo negativo”.

Según el representante de Cáritas, esta última intención iría “en contra de la legislación”, porque “la administración debe velar por el bienestar de todos los ciudadanos”. Desde su entidad, explica Ruvira, disponen de información que indica que “la gente en situación de exclusión, pobreza o vulnerabilidad mayoritariamente es española, pero los inmigrantes tienen más posibilidades de sufrir estas situaciones debido a sus dificultades para trabajar, empadronarse o acceder a los servicios sociales”.

A su vez, Ruvira se pregunta que, en el caso de la provincia de Alicante, “no queda claro de qué extranjeros se habla, porque aquí los hay de toda procedencia y condición social”, y expresa su deseo de que “una medida como esta no se utilice para intentar demostrar algo que no es real”.

Otra de las entidades que critican la medida es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Desde la delegación de Alicante manifiestan que la aprobación de PP y Vox en comisión parlamentaria “estigmatiza a la población migrante y supone un grave retroceso democrático”. Además, interpretan que la propuesta “perpetúa estereotipos negativos, legitima actitudes discriminatorias y puede contribuir a la normalización del discurso de odio”.

Desde CEAR, que acumula más de tres décadas trabajando con la población migrante en la Comunidad, creen también que la diferenciación entre población autóctona y migrante en las estadísticas “supone un preocupante paso atrás en la defensa de los derechos humanos y de la cohesión social”.

Por otra parte, el director de ASTI (Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes) en Alicante, Pedro Juan Díaz, afirma que “ahora van a comprobar por si mismos los datos que durante tanto tiempo” llevan difundiendo desde su asociación “para desmentir los bulos de estos partidos”, y pide que los que han aprobado la propuesta “constaten que los inmigrantes no son una carga para la sociedad, al contrario”.

Pese a esta perspectiva, Díaz entiende que la medida “no deja de ser discriminatoria, distinguiendo migrantes y autóctonos, como si unos fueran más que otros o tuvieran más derechos o fueran menos personas”.

Perspectiva académica

Entre los docentes universitarios también se expresa rechazo hacia esta iniciativa. Carlos Gómez Gil, doctor en Sociología, profesor titular de la Universidad de Alicante (UA) y especialista en políticas de migraciones y desarrollo, cree que medidas como la aprobada en la comisión de las Cortes “alimentan un malestar social contra la inmigración y los inmigrantes para convertirlos en munición de sus batallas y campañas de desinformación”.

También considera que esta propuesta “ignora por completo todos los trabajos académicos e investigadores sobre la materia”, ya que “la construcción de conocimiento empírico tiene exigencias metodológicas que no son las que manejan estos bárbaros, porque parecen desconocer la composición demográfica, social, económica y laboral extraordinariamente compleja de la población migrante” en la Comunidad.

Gómez Gil concluye que “las migraciones se han producido a lo largo de la historia y son fundamentales para el avance y prosperidad de las sociedades”, y apunta que “son tantos los estudios e investigaciones acumuladas en estos campos que avergüenza escuchar declaraciones incendiarias de políticos que no paran de arrojar basura y falsedades”.

Otra voz recogida es la de Alfonso Ortega, profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández (UMH) y autor de diversos estudios sobre la inmigración en la provincia de Alicante, que cree que “la diferenciación en la obtención de datos siempre es positiva, sobre todo porque los que se reciben suelen venir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y llegan con mucho retraso”.

En cambio, a este profesor le preocupa “el posible uso torticero de los datos para enarbolar la bandera de la xenofobia”. La obtención de datos diferenciados, según su visión, solo será positiva si se utilizan “de manera adecuada” para “aplicar políticas que tengan en cuenta la presencia de la población extranjera”.

Por último, uno de los ámbitos en los que Vox insiste más a la hora de defender las estadísticas diferenciadas entre población autóctona y migrante es el sanitario. Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, además de jefe de servicio en el Hospital de Elche, afirma que “hay diferencias en los niveles de salud entre diferentes sectores de la población”, y por tanto “que haya diferencias a la hora de estudiar la salud de la población migrante, que seguramente tiene más necesidades, no es segregativo”.

En este aspecto, recuerda que en salud pública trabajan “evaluando las diferencias que hay en salud para hacer programas de vacunaciones”, y subraya que los migrantes requieren de “programas específicos para ellos, ya que la población española tiene programas muy estructurados en los que se incluye a la población extranjera”.