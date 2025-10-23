Sindicatos y representantes vecinales trasladan al Síndic la alarma por la vivienda y reclaman a Mazón otro modelo de política habitacional

CC OO, UGT y la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cave-Cova) han trasladado al Síndic de Greuges, Ángel Luna, su preocupación por la “emergencia habitacional” que atraviesa la Comunidad Valenciana y han pedido que actúe para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. En una reunión mantenida este jueves, los tres colectivos han alertado del deterioro social que provoca el encarecimiento de los alquileres, el aumento de los pisos turísticos y la falta de respuesta institucional ante los desahucios.

El presidente de Cave-Cova, Juan Antonio Caballero, ha explicado que la cita con el defensor del pueblo valenciano responde a la necesidad de “expresar la enorme preocupación” de sindicatos y asociaciones ante un problema que “desborda los marcos de nuestro país y afecta a toda Europa”. Según ha señalado, el Síndic “ha mostrado una gran sensibilidad” y se ha comprometido a continuar recopilando casos de vulneración de derechos. “Nos preocupa la ruptura de la cohesión social de los barrios a causa de la implantación masiva de pisos turísticos, el desarraigo que provoca y la incapacidad de muchos ayuntamientos para atender situaciones de emergencia habitacional”, ha lamentado.

Desde CC OO-PV, su secretaria general, Ana García, ha incidido en que la vivienda se ha convertido en “el principal obstáculo para vivir dignamente” incluso para quienes tienen empleo estable. “Estamos viendo cómo los precios del alquiler son imposibles y los salarios no alcanzan. Pedimos que la Generalitat destine al menos el 2 % del PIB a políticas de vivienda y que empiece a aplicar la ley estatal, que es la primera norma integral en esta materia y que el PP se ha negado a ejecutar”, ha señalado. García ha recordado que persisten familias sin solución habitacional “incluso un año después de la dana”, lo que a su juicio demuestra la falta de planificación autonómica.

Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, ha recalcado que “la vivienda es ya la primera preocupación de los valencianos, tanto por la compra como por el alquiler”, con subidas del 50 % en cinco años en las grandes ciudades. “Hay alquileres inmorales, que atentan contra la dignidad de las personas y les impiden construir un proyecto de vida”, ha denunciado. El dirigente sindical ha exigido al Consell que “sitúe el acceso a la vivienda en el centro del debate político” y que asuma sus competencias: “Debe declarar zonas tensionadas, limitar los precios del alquiler y desarrollar un parque público de vivienda. Negarse a aplicar la ley estatal es incumplir un derecho fundamental”, ha advertido.

Los tres representantes han valorado también el Acuerdo por la Vivienda presentado este miércoles por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, basado en el Plan VIVE y que prevé la construcción de 10.000 viviendas públicas y privadas durante la legislatura. Ni los sindicatos ni la federación vecinal participaron en la firma del acuerdo, al que se han adherido 35 entidades, entre ellas la FVMP, organizaciones empresariales, universidades y entidades financieras.

Para Calero, “cualquier medida que permita construir más vivienda puede ser positiva, pero 10.000 pisos son una gota en el desierto”. Reclama que el Consell “articule un plan mucho más amplio y lo aborde en el marco del diálogo social”. En la misma línea, Caballero lamenta que “se siga confiando en que el mercado resolverá el problema por sí solo”, ya que este modelo “ha fracasado”. “Hacen falta políticas públicas con objetivos, recursos y medios, no anuncios puntuales. El problema no está en quien puede cambiar de vivienda, sino en los sectores vulnerables y los jóvenes”, ha remarcado.

También García ha rechazado los “parches” del Ejecutivo autonómico y ha reclamado una “política global de vivienda que toque todos los palos”. “No parece que haya voluntad de solucionarlo. El mercado no se regula solo y los precios siguen creciendo. La Generalitat debe ponerse las pilas”, ha aseverado.

Los tres portavoces han coincidido en advertir de que la falta de vivienda asequible empieza a tener consecuencias económicas y laborales: “Hay zonas donde ya no se cubren puestos de trabajo porque los precios impiden que los trabajadores se trasladen. Lo hemos visto en Baleares y Canarias y está empezando a ocurrir aquí”, ha alertado Calero.