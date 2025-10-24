El PSOE denuncia ante la Comisión Europea la propuesta del PP y Vox de diferenciar por nacionalidad las estadísticas de inmigrantes

El PSOE ha denunciado ante la Comisión Europea la resolución aprobada por el PP y Vox en las Cortes Valencianas que insta al Consell a elaborar estadísticas diferenciadas entre población nacional y migrante en ámbitos sociales y sanitarios. Los socialistas consideran que esta medida vulnera los principios de igualdad de trato y no discriminación que sustentan el Derecho de la Unión Europea y puede dar lugar a una estigmatización institucional de la población inmigrante.

La denuncia se ha formalizado mediante una pregunta escrita registrada en el Parlamento Europeo por las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez, que advierten de que el acuerdo impulsado por el PP y Vox tiene un “ánimo estigmatizador” contrario a los Tratados, principios y valores de la Unión. En su escrito, las representantes del PSOE subrayan que la resolución “insta a valorar la contribución neta al Estado del bienestar de un grupo de personas por su nacionalidad, sin distinción sobre su situación jurídica y realidad social, impidiendo cualquier valoración objetiva y uso constructivo de los datos requeridos”.

En su pregunta al Ejecutivo comunitario, las eurodiputadas piden que Bruselas determine si la elaboración de estadísticas diferenciadas por nacionalidad o estatus migratorio puede constituir una forma de discriminación indirecta o de estigmatización institucional contraria al Derecho europeo, en virtud de los artículos 2 y 3.3 del Tratado de la Unión Europea, 18 y 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Plan Valenciano de Estadística

La iniciativa del PSOE se produce tras la aprobación, en la Comisión de Economía de las Cortes, de la resolución presentada por Vox y respaldada por el PP, que incorpora al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 la obligación de medir, de forma diferenciada, aspectos como las donaciones de sangre, el uso de urgencias médicas, la recepción de ayudas públicas, la contribución al Estado del bienestar o el absentismo laboral, según la nacionalidad de las personas. La medida fue rechazada por el PSPV y Compromís, que la calificaron de “racista” y “contraria a los derechos humanos”.

Durante el debate parlamentario, el portavoz socialista José Díaz acusó al PP de “poner números a los prejuicios de Vox” y de convertir una herramienta técnica en “un instrumento ideológico”. “Esto no es política pública, es ideología del odio con sello institucional”, señaló Díaz, que denunció la intención del Gobierno autonómico de “normalizar el racismo desde el Boletín Oficial”.

Cesiones del PP a Vox

La resolución aprobada forma parte de un conjunto de cesiones del PP a Vox en el ámbito autonómico, que incluyen también la supresión de la comisión LGTBI en las Cortes, la eliminación del lenguaje inclusivo en el reglamento parlamentario y la incorporación de estadísticas sobre asuntos taurinos en el nuevo plan estadístico valenciano. Para el PSOE, estas medidas suponen un “retroceso en materia de derechos y libertades” y “una ruptura con los valores europeos de respeto y convivencia”.

La Comisión Europea deberá ahora pronunciarse sobre la cuestión planteada por las eurodiputadas socialistas, que consideran que el Ejecutivo comunitario tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los tratados europeos y de “evitar que se legitimen prácticas de exclusión o criminalización desde las instituciones públicas”.