Toni Pérez sitúa en 2026 el proyecto del centro de congresos de Alicante y anuncia el ganador de Elche en noviembre

El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha anunciado este viernes que el proyecto del centro de congresos de Alicante estará listo en 2026 y que el de Elche conocerá el proyecto ganador antes de que acabe noviembre, en una intervención en el Foro Alicante en la que ha defendido el papel de la institución provincial como motor de apoyo a los municipios y ha trazado las principales líneas de actuación para la segunda mitad del mandato.

El acto, celebrado en el restaurante Maestral, ha contado con la introducción del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la moderación del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, dentro de un encuentro organizado por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN e Información TV, en colaboración con la Universidad de Alicante, CEV, Imed Hospitales, BMW Benigar, Suma, Carmencita y Vectalia.

Pérez, que ha agradecido la presentación de Mazón y la «gran presencia de la sociedad civil alicantina», ha subrayado que los proyectos de los centros de congresos de Alicante y Elche «servirán para dinamizar la economía provincial desde el ámbito de la construcción y del turismo de eventos». «Seguimos nuestro camino como Diputación y el equipo ganador trabaja ya en el proyecto de ejecución, que en Alicante lo tendremos en 2026. Mientras que en Elche, antes de que acabe noviembre, conoceremos el proyecto ganador entre las 104 propuestas presentadas», ha añadido.

El dirigente popular ha enmarcado estas actuaciones en el impulso a la economía provincial a través del turismo, al que ha definido como «la gran locomotora de la provincia». «El empresariado hace una oferta brutal en servicios, infraestructuras e inversión, estamos en un momento histórico en cifras y rendimiento», ha señalado. En este sentido, ha recordado que el aeropuerto de Alicante-Elche alcanzará este año los 20 millones de pasajeros, pese a «la falta de infraestructuras» que, ha advertido, «penalizan el crecimiento económico».

Sobre el agua, Pérez ha defendido con firmeza el trasvase Tajo-Segura y ha reclamado un Plan Nacional del Agua: «Lo que nos ocurre a nosotros no le ocurre a nadie. En España hay más de veinte trasvases y solo uno está penalizado. Esta provincia necesita garantizar su suministro». Ha denunciado el «cicaterismo ideológico» que, a su juicio, persiste en torno a este asunto y ha vinculado la falta de agua a la «injusta financiación» que sufre la provincia, «la cuarta en población y la quinta en aportación al PIB nacional».

El presidente de la Diputación ha pedido también derogar la regla de gasto, una norma que, recha recordado, nació en 2012 «para sanear las cuentas locales» y que hoy «impide invertir los ahorros de los municipios». «Las administraciones locales de la provincia tienen 750 millones de euros en los bancos, que llegarán a mil millones con los organismos autónomos. La Diputación tiene 230 millones de ahorro que no puede gastar», ha lamentado.

NOTICIA EN ELABORACIÓN