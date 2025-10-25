Una manifestación en Alicante vuelve a pedir la dimisión de Mazón a un año del 29-O

Las consignas contra Carlos Mazón y su gestión de la catástrofe del 29-O han vuelto a resonar en las calles de Alicante, a pocos días de cumplirse el año de la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. A espera de cifras oficiales sobre la asistencia, alrededor de 2.000 personas bajaron desde la plaza del Jorge Juan hasta la Casa de las Brujas, sede del Consell en la ciudad.

Esta es la tercera marcha convocada en la capital alicantina desde la dana, y acompaña a otra movilización celebrada en València. Hasta Alicante se han movilizado también algunos grupos de manifestantes de otras localidades de la provincia, sin embargo, la participación no iguala a la de aquella primera marcha a once días de la dana, cuando en la capital provincial salieron 6.000 personas a la calle y en Elche lo hicieron otras 5.000, según datos de la Subdelegación de Gobierno.

Esas fueron las protestas más grandes de las realizadas en Alicante. La segunda marcha, que tuvo lugar en mayo, congregó a solo un millar de ciudadanos. Entre ambas se han sucedido un par de concentraciones más reducidas frente a la Casa de las Brujas y otros actos reivindicativos con aún menor concurrencia.

Este sábado, y con el aniversario de la dana como trasfondo, la protesta mantiene la exigencia del primer día: "Mazón dimisión". Es una reivindicación que incluso bautiza a la plataforma convocante de las manifestaciones, integrada por diversos movimientos sociales que coinciden en que la gestión del Consell no estuvo a la altura en el día de la tragedia y, por tanto, reclaman una depuración de responsabilidades que, doce meses después, no ha ocurrido.

Las responsabilidades políticas e incluso la convocatoria de elecciones no son la única demanda de los manifestantes, que también insisten en la responsabilidad penal y repiten la consignas de "el president a Fontcalent", así como otros mensajes de recuerdo a las víctimas de la dana.

Junto al resto de entidades sociales y políticas participantes, estuvieron presentes bajo una misma pancarta varios líderes del PSOE en la provincia. Encabezados por su secretario general, Rubén Alfaro, participaron Vicente Arques, Carmen Barceló, Bárbara Soler, José Díaz, Quico Fenollar, entre otros cargos locales. Por parte de Compromís estuvo en la manifestación su portavoz alicantino, Rafa Mas, y la síndica adjunta en Las Cortes, Aitana Mas.