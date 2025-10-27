Iniciativa insiste desde Alicante en explorar confluencias electorales a un año y medio de las elecciones

Un propósito reiterado. Iniciativa, uno de los partidos que integran la coalición Compromís, se ha expresado a través de la “asamblea supracomarcal sur”, que agrupa los militantes del pueblo en las comarcas de l’Alacantí, la Vega Baja, la Marina Baixa y los tres Vinalopós, para insistir en la voluntad de tejer una “confluencia electoral unitaria” en 2027.

Esta fue la conclusión tras la reunión del órgano, el pasado jueves en Sant Joan d’Alacant, donde los colectivos locales de la formación que tiene como referente a la exvicepresidenta Aitana Mas (actual síndica adjunta de Compromís) acordaron “la necesidad de trabajar por una confluencia electoral progresista y unitaria entre todas las formaciones de izquierda”.

Así lo subrayó el coportavoz supracomarcal, Felip Sánchez, que “consciente del contexto actual” marca como objetivo del partido “abrir un proceso de diálogo sincero y constructivo entre todas las fuerzas de progreso sociales, políticas y sindicales del sur” de la Comunidad para “priorizar el bienestar común por encima de las siglas”.

El también exconcejal de Elche considera que “mientras la derecha y la extrema derecha consolidan proyectos peligrosos y regresivos para las libertades, la ciudadanía reclama una alternativa unitaria, consecuente y valiente”, y en este sentido “Iniciativa quiere hacer una propuesta capaz de ofrecer soluciones concretas a los problemas cotidianos”.

Entre estos problemas señalan “el acceso a la vivienda”, la “precariedad laboral” o “la emergencia climática”, y por ello proponen “construir una alternativa amplia, transformadora y con vocación de gobierno en todos los municipios posibles”. Para ello, piden “impulsar la apertura de un proceso de diálogo y negociación con el conjunto de fuerzas políticas de izquierdas” y también de “sindicatos, movimientos sociales, plataformas vecinales y organizaciones que trabajen por ciudades más justas, verdes, feministas y solidarias”.

Insistencia

No es la primera vez que Iniciativa se mueve en este sentido. El jueves 16 de octubre la asamblea del partido en Alicante mandó un mensaje idéntico, aunque proponiendo a Rafa Mas, actual portavoz de Compromís en el consistorio, como candidato de esta posible futura confluencia. Una propuesta que desconcertó a los otros actores interpelados a formar parte de la candidatura, ya que según aseguran aún no se han establecido contactos oficiales.

Por otra parte, la voluntad de Iniciativa no es explorar estas candidaturas unitarias solo a nivel municipal, sino también en otros escenarios electorales como el autonómico o el estatal.

El mensaje se envía desde una de las formaciones que integran Compromís, que a día de hoy mantiene congelada la conversión en federación de partidos, pese a que desde la coalición calculaban que este paso se podía dar antes o después del verano. La fragmentación de los valencianistas en el Congreso, con Més marchándose al Grupo Mixto tras la negativa de Sumar a forzar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera en la comisión de la dana que se celebrará en la cámara baja (comparecencia que finalmente sí que se llevará a cabo), fue interpretado por Iniciativa como un gesto de unilateralidad.

A su vez, el desacuerdo en cuestiones como las cuotas en las futuras listas electorales de Compromís, el reparto de fondos o el establecimiento de protocolos en casos de transfuguismo entre las formaciones mantienen paralizado que Compromís pase de ser una coalición a una federación de partidos.

Volviendo a las futuras elecciones, por lo que hace al resto de actores, otras organizaciones como Esquerra Unida, Sumar, Podemos o Més están interpelados a formar parte de esta confluencia. En todos los casos se han mostrado dispuestos a explorar candidaturas unitarias, aunque aún no se han producido contactos oficiales en este aspecto, según aseguran las partes.

Las elecciones municipales tendrán lugar previsiblemente el 30 de mayo de 2027 y podrían coincidir con las autonómicas si no hay adelanto electoral e incluso con las generales, que también se tendrán que celebrar no más tarde del verano de 2027 si no se convocan de manera anticipada.