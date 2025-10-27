La oficina "antiaborto" de Alicante vuelve a las Cortes en un debate sobre la interrupción del embarazo

La temática del aborto ha regresado a las Cortes con Alicante en el centro del debate. Compromís ha presentado en la Comisión de Sanidad y Consumo una proposición no de ley (PNL) instando al Consell a “proteger la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que dictamina el ordenamiento jurídico y las leyes que la regulan” y a “no promover, participar, consentir ni financiar ningún otro tipo de actividad contraria a la normativa”, entre otras propuestas.

Es en este contexto que desde la coalición impulsora de la iniciativa se ha lamentado, en primer lugar, la recuperación de un debate que, en palabras de la diputada Mònica Àlvaro, es sinónimo de “involución”. Y es, también, en este escenario que la “oficina de atención a la maternidad” de Alicante, rebautizada popularmente como oficina "antiaborto” e inaugurada en noviembre por el gobierno de Luis Barcala (PP) a propuesta de Vox, se ha citado como ejemplo del “retroceso” señalada por Compromís.

Derivada alicantina

De manera no inesperada, en el debate se ha colado la oficina "antiaborto" presente en la plaza del Carmen, en dependencias de la Concejalía de Acción Social. Àlvaro ha recordado, citando “datos facilitados por el Ayuntamiento”, que sólo tres mujeres han sido atendidas en un año en esta instalación y señalando al PP por habilitarla “por orden de Vox”. La diputada valencianista, además, considera que este tipo de oficinas son “contrarias a la legalidad”, ya que “no tienen competencias ni personal”, recordando además que la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, reconoció en una respuesta parlamentaria que la oficina antiaborto “no contaba con la autorización de la conselleria ni con el amparo de ninguna ley, pero ahí está”.

La Conselleria de Sanidad ha decidido contra la ley y contra la humanidad derivar la mayoría de los abortos a clínicas privadas Mònica Àlvaro — Diputada de Compromís

En esta respuesta, emitida en febrero, Camarero decía que en el contrato programa con la ciudad de Alicante no constaba la creación de esta oficina y que pese a que “los ayuntamientos pueden crear servicios no contemplados en la Ley de Servicios Sociales, no sería posible dotarlos de personal asignado a otros servicios sociales regulados por la ley y establecidos en el contrato programa”.

Vox defiende la oficina

Por parte del partido de ultraderecha ha sido la alicantina Ana Vega quien ha defendido la creación de esta oficina, ya que “lo único que pretende es ayudar a las mujeres que se encuentran en una situación vulnerable a que puedan tener el bebé, cuidarlo y que tengan medios para salir adelante”.

Según su versión, la oficina no cuenta con presupuesto, pero “se está negociando ahora”, y se ha mostrado indiferente ante el escaso número de mujeres que han hecho uso, ya que “con que se salvara una vida sería más que suficiente para que fuera un éxito para Vox”.

Con que se salvara una vida sería más que suficiente para que la oficina fuera un éxito para Vox Ana Vega — Diputada de Vox

La otra diputada que se ha referido a esta oficina ha sido la socialista Rocío Ibáñez, que ha comparado esta instalación con otras medidas de PP y Vox en el mismo ámbito, como en la Junta de Castilla y León, para “obligar a las mujeres a ver ecografías o a escuchar el latido fetal en complicidad con discursos de extrema derecha”.

El fondo del debate

La PNL pedía al Consell a defender una legalidad que, según la coalición valencianista, se está viendo perjudicada por parte del gobierno autonómico. Según Álvaro, “la Conselleria de Sanidad ha decidido contra la ley y contra la humanidad derivar la mayoría de los abortos a clínicas privadas” con el consecuente “sobrecoste” para las arcas públicas.

Por otra parte, la diputada de Compromís, que señalaba “negligencia” en esta práctica por parte del departamento dirigido por el conseller Marciano Gómez, aseguraba también que “en algunas clínicas optan por la interrupción farmacológica” del embarazo “y en otras por la instrumental”, sin atender según ella a ningún criterio en concreto. “No hay protocolos claros y cada uno hace lo que le da la gana”, protestaba.

Cumplir la ley debería ser un principio incuestionable Rocío Ibáñez — Diputada del PSPV

La motivación para presentar esta PNL procede de que “la ley actual”, concluía Àlvaro, “afirma que la derivación debe ser la excepción de la norma, pero en el País Valenciano ocurre lo contrario: la excepción se da en los pocos hospitales públicos donde se realizan intervenciones”.

Respuestas

Por parte del PP, Adoración Llop se ha encargado de defender su rechazo a la PNL, que ha definido como “provocación no de ley” por considerar que “no aporta ninguna mejora al sistema sanitario valenciano, más allá de medidas ideológicas”. Llop también ha afirmado que en la Comunidad “la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada”, y ha justificado la derivación a la privada “cuando no hay disponibilidad por falta de organización” de los centros sanitarios o “por objeción de conciencia” de los médicos, un derecho que la diputada popular ha defendido equiparándolo al del aborto.

La interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en la Comunidad Adoración Llop — Diputada del PP

Rocío Ibáñez, del PSPV, ha instado al PP a cumplir la ley afirmando que ello tendría que ser “un principio incuestionable”. Su voto afirmativo lo ha justificado por considerar que “se vota que se cumpla la ley y Mazón y Gómez tienen la obligación, no la opción, de cumplirla”.

Sin entrar en el fondo del debate, Ana Vega, de Vox, ha insistido en defender “la vida desde la concepción hasta la muerte natural" para cargar tanto contra el aborto como contra la eutanasia, y ha destacado la posición del partido de ultraderecha, que según ella consiste en que “la dignidad humana no reside en si un ser es o no deseado”.

Ante la negativa previsible de la mayoría de la comisión, la diputada de Compromís ha recordado el cese de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia en la época presidencial de Mariano Rajoy tras proponer que las mujeres “no tuvieran derecho a abortar antes de la semana 14”. “Le pusimos de patitas en la calle”, ha dicho Àlvaro, que pronostica que un retroceso en esta materia “no puede volver a pasar”.

La propuesta de Compromís ha sido tumbada con los votos negativos de PP y Vox, pese a que ha contado con el apoyo insuficiente de los socialistas.