Abascal considera "evidente" que Mazón "está mintiendo" sobre el 29-O, pero evita romper

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este martes que "es evidente" que el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, "está mintiendo" con las diversas versiones que ha dado sobre dónde estuvo en los primeros momentos de la dana, pero ha matizado que su formación no le apoya, sino que se limita a respaldar los presupuestos para "reconstruir" las zonas devastadas, una forma de quitarse la responsabilidad sobre retirarle el apoyo al Consell o forzar una salida del dirigente autonómico.

Mazón, que fue elegido en junio de 2023 con el voto de Vox, gobierna la Comunitat Valenciana en minoría desde que la formación de Abascal abandonó el Ejecutivo autonómico en julio de 2024, por discrepancias con los 'populares' sobre los menores migrantes no acompañados. Sin embargo, y a pesar de la mala gestión de Mazón de la dana, los voxistas acordaron los presupuestos autonómico con el PP este 2025 porque dan cumplimiento a las condiciones de Vox: un rechazo explícito a las políticas verdes y a las políticas que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal.

Ahora ha salido a la luz una nueva versión de lo que hacía el presidente valenciano durante la tarde de la dana, al saberse que acompañó al aparcamiento a la periodista Maribel Vilaplana, con la que había comido, por lo que estuvo ilocalizable más tiempo del que en principio había dicho, unas explicaciones que ni mucho menos convencen a la formación voxista. "Evidentemente está mintiendo", ha reconocido Abascal en una entrevista concedida a 'En boca de todos', recogida por Europa Press.

No obstante, pese a admitir que no se cree su versión, ha precisado que Vox no le apoya a él, sino que apoyan las cuentas regionales para reconstruir Valencia tras la dana precisamente porque cumplen con sus exigencias. El líder de Vox ha indicado que "costó mucho" llegar al acuerdo de presupuestos y que Valencia partía de "una situación catastrófica" y que requería "una reconstrucción". En este contexto, ha dejado en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la responsabilidad de mantener a Mazón en su cargo, desligando a Vox. "Tendrá que ser Feijóo quien lo quite y lo ponga", ha dicho.

Gestión "negligente"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, se ha expresado en una línea similar y ha tildado de "negligente" e "inepta" la gestión de Mazón de la tragedia, pero para ella eso no hace desaparecer que el Gobierno central actuó "con mala intencionalidad" y "dolo" al "omitir el deber de auxilio" a los valencianos.

"La ineptitud del Gobierno regional no opaca la falta de gestión del Gobierno central", ha subrayado la portavoz parlamentaria en rueda de prensa en el Congreso, donde ha insistido en pedir que se depuren "responsabilidades políticas y legales". Requerida por cómo debe Mazón depurar sus responsabilidades, Rodríguez de Millán ha recalcado que eso es "una cuestión interna" del PP.