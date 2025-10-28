La jefa de Emergencias confirma que Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 "es necesario el Es Alert" y desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando"

La jefa de servicio de Emergencias Inmaculada Piles, que declara hoy ante la jueza y el fiscal de la causa de la dana, ha confirmado que desde la Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 "es necesario el Es Alert" y desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando". Piles ha explicado que, aunque no trabajó por la tarde del 29 de octubre (29-O) para poder relevar por la noche al subdirector de Emergencias Jorge Suárez, se conectó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, para saber qué decisiones se adoptaban de cara a su turno.

Conectada en remoto al Cecopi

Inmaculada Piles ha confirmado que se conectó en remoto al Cecopi y que fue tomando notas de lo que se debatía y que ha podido leer en su declaración. Aunque a Piles le sucedió como a los representantes de las agencias estatales que se quedaron en blanco durante los tres recesos o desconexiones. Los abogados de las acusaciones populares y particulares han preguntado a Piles cuándo se barajó el Es Alert, el mensaje que llegó a las 20.11 horas de la tarde del 29-O y que la jueza considera "tardío y erróneo".

Mensaje de la delegación del Gobierno

Según Piles, hay un correo de Juan Ramón Cuevas, jefe de la unidad de analisis del riesgo de Emergencias con propuesta de redacción del mensaje a las 18.35 horas del 29 de octubre, treinta y cinco minutos antes de que se enviara el primer aviso a la población, a las 20.11 horas, cuando la mayoría de víctimas de la dana ya habían fallecido. "En paralelo las personas del Cecopi hablábamos entre nosotros", ha confirmado la jefa de servicio de Emergencias, según fuentes conocedoras de su declaración. De hecho, ha añadido que "Patricia García, responsable de Protección civil de la Delegación del Gobierno me dijo: Inma es necesario el Es Alert" por lo que mandó un mensaje a Jorge Suárez y me dijo: Sí, lo estamos gestionando. Eso fue a las 18.35 horas", señalan fuentes conocedoras de su declaración.

La jefa de servicio de Emergencias también ha reconocido que durante los parones del Cecopi mantuvo contacto con Suarez. Para advertirle que no se les escuchaba o para transmitir una llamada de Sanidad "para un hospital de campaña en la zona del Poyo [sin especificar la hora] y que no sabíamos quién lo estaba haciendo".