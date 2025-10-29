"Ayudar fue sobrecogedor": testimonios alicantinos un año después de la dana

Sentimientos encontrados. Muchos de los alicantinos que se trasladaron a la zona cero de la dana hace ahora un año, después de las inundaciones que causaron 229 víctimas mortales, recuerdan con horror lo que se encontraron. El barro acumulado, la desolación y el desconcierto predominaban aquel paisaje tan funesto.

Sin embargo, ese pesar se entremezclaba con la solidaridad. Fue otra de las grandes lecciones de la dana. José Ignacio Amat, sargento de bomberos del Ayuntamiento de Alicante, se queda con «la cantidad de gente que estuvo allí acompañando», y matiza que «la ayuda física es importante, pero también lo es en clave psicológica, y el apoyo de la gente fue crucial».

El agradecimiento de la gente fue muy emocionante, algunos vecinos incluso nos pidieron una foto para el recuerdo Noèlia Sànchez — Voluntaria de Crevillent

Muchos testimonios se expresan de manera similar. José Antonio Andanuche, policía local de Alicante, afirma que «a nivel humano» vivió una de sus «mejores experiencias» debido al «sentimiento de compañerismo entre gente desconocida». Noèlia Sànchez, voluntaria de Crevillent, rememora con emoción «el agradecimiento de la gente» y la foto que algunos vecinos de Algemesí pidieron hacerse con su grupo «para el recuerdo».

Isabel Luján, de la ONG Mensajeros de la Paz, dice que «ayudar a personas necesitadas de alimentos y ropa fue sobrecogedor» gracias a «los 2.000 voluntarios que se implicaron y acumularon 300 toneladas de enseres» en el Centro de Tecnificación, desde donde eran transportados hasta la zona cero, «donde los servicios públicos no llegaron hasta tres días más tarde».

De hecho, la sensación grata de solidaridad contrasta con la realidad de aquellos días y con la respuesta institucional, muy cuestionada. La incapacidad se relaciona, en muchos casos, con la magnitud de la tragedia. Eso no esconde lo que para muchos fue una acción insuficiente.

El día de la dana estuvimos parados, desde Valencia no pidieron recursos y estábamos locos por ayudar Josep Palacios — Bombero de Dénia

Este relato llega de desde ámbitos como el de los bomberos, tan importantes en aquellos días. Josep Palacios, del parque de Dénia, critica que aquel 29 de octubre «el Consorcio Provincial no movió nada porque no les pidieron recursos y en algunos parques, ubicados a menos de una hora de las zonas afectadas, estuvimos parados, locos por ayudar».

El portavoz del Consorcio Provincial de Bomberos, César Alcaraz, recuerda que el 29 de octubre «también había riesgo en Alicante por las precipitaciones» y que «era imposible entrar en la zona cero de Valencia». Según dice, de haber viajado a la zona sin indicaciones «se habría generado un problema».

Más adversidades

Un guardia civil alicantino de los que trabajó aquellos días, José Luis Fernández, critica a la dirección del cuerpo por «tardar mucho en activar a los suyos». Asegura que «la coordinación fue un despropósito en todos los sentidos». Según relata, como voluntarios «pudieron ayudar mucho más».

Otra voluntaria alicantina, Sandra Nieto, recuerda que las autoridades «no querían que los voluntarios entraran los primeros días y la gente se desesperaba», dice recordando que «no había ningún tipo de autoridad y solo se oían directrices contradictorias».

Ante los voluntarios no había ningún tipo de autoridad, sólo se oían consejos y directrices contradictorias Sandra Nieto — Voluntaria de Alicante

Pau Puchades, que dirige la plataforma social de eventos deportivos y culturales A disfrutar y punto, se erigió como coordinador de ayudas en Alicante y Murcia y reconoce que al llegar se encontró con «una desorganización total», hasta el punto de que «a veces era muy complicado ayudar», aunque vincula aquel «caos» con «la catástrofe».

Algunos testigos se expresan en la misma sintonía. Cristian Plazas, responsable de la Unidad de Medios Aéreos de Alicante de la Policía Nacional, recuerda el «destrozo impresionante» en la carretera por «los coches amontonados», que «daba mucha impresión» de ver «en primera persona, mucho más que por la tele».

Fruto de esta situación «los trabajos evolucionaban muy lentamente, nunca se acababan». Pese a las dificultades, según su vivencia, «la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad fue buena».

Voluntarios de la localidad de Dolores ayudan a limpiar aceras tras la dana / Áxel Álvarez

El militar riojano Sergio Burgos, afincado en Alicante, interpreta también que la coordinación «fue buena», ya que pudieron «hacer los trabajos bajo indicaciones correctas». Entre sus funciones estaba la retirada de escombros o sacar barro de las casas, y según él le impactó «la altura a la que llegó el agua: es imposible imaginar algo así». En cambio, buena parte de la población tuvo que asumir, al margen de las instituciones, una tarea que nunca antes había desarrollado.

Contradicciones

Mary Cueva, voluntaria, recuerda limpiar un colegio en Paiporta «y habilitarlo para la recogida de material y la preparación de comidas», relata. «Ver la implicación del profesorado y de las familias fue emocionante», narra, y apunta que «la Conselleria pidió no intervenir, pero al final» accedieron al centro con bomberos y protección civil en constatar que no había riesgo de derrumbe: «en algún sitio había que preparar comida».

Otra de las personas que destaca las contradicciones vividas es Juanma Antón, agricultor que vio «a la Guardia Civil y a la Policía Nacional manipular maquinaria pesada sin saber hacerlo». Este ilicitano, que vivió aquellos días «su experiencia más difícil», acudió a localidades como Chiva o Catarroja con maquinaria y trabajadores de su empresa para sacar coches.

Accedimos a un colegio tras constatar que no había riesgo de derrumbe, en algún sitio había que preparar la comida Mary Cueva — Voluntaria de Alicante

Maite Burbano, técnica de ONG que acudió como voluntaria, valora que «la respuesta poblacional fue verdaderamente increíble», y recuerda que «desde el sector de la cooperación se pedía contar con las ONG, que están acostumbradas a dar respuestas a estos fenómenos y cuentan con mecanismos adecuados». Burbano cree que «se podría haber tirado más mano del sector», ya que «se notaba la falta de formación a la hora de ayudar, la gente hizo lo que buenamente pudo».

Tragedia inédita

Aquél era el resultado de una tragedia nunca antes vista por quienes la sufrieron, a excepción de los que vivieron la gran riada de Valencia de 1957. El responsable de cooperación internacional de Maristas Mediterráneo, Nacho Casamayor, que ha hecho voluntariado en otros países, subraya «sobre todo la cuestión emocional de la gente que, mientras sufría el shock, estaba obligada a sacar barro de sus casas» de manera «forzosamente lenta». Casamayor llegó a sufrir ansiedad cada vez que veía botas de agua a partir de diciembre, cuando regresó a Alicante después de su estancia en Algemesí.

Para José Antonio Gallego, policía local en Elche, «lo más exagerado fue que la desgracia no se concentraba en una zona concreta, en todos los pueblos hacía falta ayuda», y eso «contagió a muchos vecinos» que, pese a haber sobrevivido o tener sus casas en buen estado, «se vieron arrastrados por el trauma».

Se tendría que haber tirado más de la mano de las ONG, que están acostumbradas a responder en estos casos Maite Burbano — Técnica de ONG

Pese a esta particularidad, José Luis Moreno, bombero del parque de Benidorm y que ha prestado servicios de voluntariado en países comoTurquía oSri Lanka en casos de tragedia, valora que mientras en estos lugares «la ayuda humanitaria tarda mucho más en llegar, en Valencia, cuatro días después de la dana, ya había abastecimiento de agua embotellada y comida para los vecinos».

Por otra parte, José Espinosa, que prestó ayuda como transportista con la asociación Alicante Gastronómica Solidaria, recuerda también «el olor a podrido, las caras tristes y que te abracen por dar un bote de lejía», algo que «nunca habría imaginado».

Cuando volví a Alicante después de semanas en Algemesí llegué a tener ansiedad cuando veía botas de agua Nacho Casamayor — Responsable de cooperación de Maristas Mediterráneo

Tampoco se imaginó la psicóloga Lorena de Mingo que el recuerdo más impactante de aquellos días no tuviera que ver con su especialidad, sino con la cotidianidad. «Fue muy chocante ver a familias hacer cola para pedir alimentos sin estar acostumbradas a hacerlo», según rememora.

Por su parte, la alicantina Esther Silvestre perdió a su suegro el 29 de octubre cuando trasladaba su camión a una base de Torrent, a la que no llegó. Llegaron a la zona cero el mismo día de la tragedia gracias a los caminos de llegada que su marido conocía, ante la incredulidad policial. Su marido, precisamente, «está muy enfadado por cómo se hicieron las cosas a nivel político».

Un año después, el recuerdo sigue vivo. El de una tragedia, ahora judicializada, que despertó una riada de solidaridad antes nunca vista. El apoyo, sin embargo, nunca compensó los efectos de la desgracia. Los voluntarios quisieron aportar más, muchas veces sin saber cómo. «Era frustrante volver a casa y saber que me ducharía y cenaría en mi sofá mientras ellos continuaban igual», lamenta Sandra Nieto.