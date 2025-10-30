La Diputación de Alicante aplaza a 2027 parte del Plan Planifica y desata las críticas por el retraso de las obras

La Diputación de Alicante ha aprobado un nuevo reajuste financiero del Plan Planifica, el programa provincial de cooperación en infraestructuras municipales, que mueve parte de las inversiones previstas para 2025 y 2026 al ejercicio de 2027. En total, el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia, firmado por el presidente, el popular Toni Pérez, afecta a 38 obras repartidas por distintos municipios, sin alterar la cuantía total de las ayudas ni el porcentaje de subvención provincial.

Según el documento, se trata de adaptar la financiación “a la ejecución real de cada obra”, reduciendo las partidas de 2025 y 2026 en 682.000 y 14 millones de euros, respectivamente, y aumentando en 14,7 millones el presupuesto asignado para 2027. La modificación, que ahora se somete a información pública durante diez días, no incorpora obras nuevas ni supone más gasto, sino una redistribución del calendario de pagos en función del avance de los proyectos. Entre los municipios incluidos figuran Alicante, Torrevieja, El Campello, Santa Pola, l’Alfàs del Pi o San Vicente del Raspeig, junto a varios de menor tamaño en todas las comarcas.

Fuentes del equipo de gobierno provincial explican que el Planifica es un plan plurianual y que el ajuste responde a un criterio estrictamente técnico y de planificación presupuestaria. “Lo que se hace es ajustar la financiación de las obras pendientes a la previsión de ejecución real. Antes de aprobar el presupuesto de 2026, se revisa qué proyectos van a poder ejecutarse y cuánto se va a gastar realmente. No tiene sentido presupuestar más dinero del que luego no se va a utilizar”, señalan desde el equipo de gobierno, que insisten en que el movimiento de fondos “no afecta al ritmo de ejecución ni reduce la inversión comprometida con los ayuntamientos”.

Críticas

Desde el grupo socialista, la diputada Isabel López considera que la medida “es la prueba de que la gestión del PP no funciona”. “Esta es la herencia que Mazón ha dejado a la provincia de Alicante y un ejemplo de gestión del PP que no funciona. La Diputación tiene pendiente ejecutar el 33 % de las obras que se comprometió a hacer directamente, de su plan estrella, que a día de hoy debería estar finiquitado. Pierden los pueblos y pierden las empresas”, denuncia.

“Estas obras deberían haberse ejecutado ya pero en lugar de hacerlo se aplazan hasta 2027” Isabel López — Diputada del PSOE

López califica la modificación de crédito como “un suma y sigue de todos los despropósitos en la manera de actuar de la Diputación”. “Estas obras deberían haberse ejecutado ya, pero en lugar de hacerlo, se aplazan hasta 2027, demostrando una falta total de planificación, previsión y compromiso con los municipios”, añade la diputada socialista, que reprocha además al equipo de gobierno que haya tomado la decisión “por decreto, sin contar con la opinión ni la participación del resto de grupos políticos”.

“Plan encallado”

En la misma línea, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, afirma que “esto básicamente es lo que hemos denunciado millones de veces, que el Plan Planifica está muy encallado y se van haciendo modificaciones cada dos por tres para poder adaptarse al retraso que llevan”. “Es una vergüenza que casi en 2026 un plan que debería estar terminado en 2023 siga teniendo tantas obras pendientes y que su ejecución total roce el 60 %, que todavía falte un 40 %. No hay ninguna otra diputación con esos parámetros de ejecución”, critica el portavoz valencianista.

Varias prórrogas

El Plan Planifica, aprobado en 2020 y concebido inicialmente para el periodo 2020-2023, es el principal programa de inversiones de la Diputación de Alicante para financiar infraestructuras municipales de competencia local. Dotado con más de 160 millones de euros, ha sido presentado como la gran herramienta de cooperación con los ayuntamientos y como el motor de modernización de los equipamientos básicos en los municipios alicantinos.

“Es una vergüenza que un plan que debía acabar en 2023 siga pendiente casi en 2026” Ximo Perles — Portavoz de Compromís

Su ejecución, sin embargo, se ha prolongado en varias ocasiones, achacándolo a la complejidad administrativa de los proyectos y a la subida de costes en los últimos años. A las prórrogas se han sumado reajustes financieros como el ahora aprobado para adaptar los pagos al ritmo real de las obras y a las nuevas previsiones presupuestarias. En algunos municipios, las actuaciones se encuentran ya terminadas y pendientes solo de liquidación o de revisiones de precios, mientras otras continúan en fase de ejecución o de licitación.