Estas son las novedades en el TRAM de Alicante para los próximos cinco años

El servicio del TRAM de Alicante se verá mejorado. O eso, al menos, pretenden desde la Generalitat, que este jueves ha anunciado a través de su presidente, Carlos Mazón, un plan para “modernizar, mejorar y ampliar” la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) durante los próximos cinco años a través de una inversión de 840 millones de euros en el conjunto de la Comunidad.

El llamado “Plan de Actuaciones de FGCV 2026-2030” coincidirá con el 40 aniversario de la creación de FGV y representa, según el jefe del Consell, “un compromiso firme con el futuro de la movilidad del transporte metropolitano en Valencia y Alicante”, además de “el mayor plan de actuaciones e inversiones ferroviarias planteado por el Consell hasta la fecha”, según ha afirmado Mazón.

Cambios en Alicante

Este plan supondrá una serie de cambios en Alicante. Por ejemplo, la Generalitat adquirirá seis nuevos tranvías para la provincia, frente a los 16 que destinará a la de Valencia. Esta compra “permitirá mejorar el servicio”, afirman desde el Consell, que matiza que “a medio plazo es necesario completar diferentes actuaciones” entre las estaciones de Hospital Vila, Altea y Benidorm para “reforzar” las actuales líneas 1 y 9, que conectan Alicante con Benidorm y Benidorm con Dénia respectivamente.

La Generalitat también contempla en este plan aportar fondos para la futura Estación Central-Intermodal de Alicante, la duplicación de vía en la línea Hospital Vila-Benidorm, la tranviarización de Benidorm, la ampliación del apeadero de Puerta del Mar (en Alicante), la duplicación de vía en L’Albir-Altea, la electrificación ente Benidorm Intermodal y Garganes y el nuevo apeadero Jesús Pobre-Pedreguer. A su vez, el Consell anuncia que “planteará” la conexión Dénia-Gandia y la expansión de la red hacia el sur de la provincia de Alicante.

Antes de llevar a cabo estas actuaciones tendrán lugar trabajos genéricos que afectarán también diversas zonas de la provincia que no han sido concretadas. Se trata de “la modernización de instalaciones, infraestructuras y equipamientos técnicos” con “la renovación de túneles y pasos a nivel, la señalización y comunicaciones en tranvía y tramos en superficie de la red de metro, la actualización de instalaciones eléctricas o la ampliación y mejora de los talleres”, según han explicado desde la Generalitat. Estos trabajos contarán con un presupuesto de 275 millones de euros.