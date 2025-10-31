Alberto Ibáñez: “Compromís no votará un presupuesto en el que Alicante sea la provincia con menos inversión”

Pregunta: Se cumple un año de la dana y las encuestas siguen dando mayoría a las derechas en las Cortes. ¿En qué está fallando la izquierda?

Respuesta: El Ventorro invisibiliza mucho la negación del cambio climático que PP y Vox han llevado a la Generalitat y la idea de proteger los intereses económicos de unos pocos. Creo que eso hace que las izquierdas y el PSOE no estemos ofreciendo una alternativa de país diferente. Dicho esto, las encuestas son encuestas. Pero tenemos que ir más allá de El Ventorro y articular políticas que den esperanza a la gente.

En cuanto a su coalición, ¿la federación de Compromís está más cerca o más lejos que cuando acabó el verano?

En verano no vivimos un buen momento en clave interna. La federación está encima de la mesa, los negociadores están en ello, pero ganar democracia interna y estabilidad, sobre todo para poder desbordar Compromís y sumar a la oferta electoral una unidad de las izquierdas en el País Valenciano, debe ser una prioridad.

Pero, ¿la federación será posible?

Si, como todo el mundo dice en público, hace falta una federación que recoja la coralidad de Compromís y suponga más democracia interna, y no que la mayoría se imponga al resto, nos encontraremos.

¿La fractura que hubo entre Més e Iniciativa en el Congreso de los Diputados es definitiva? ¿Marca un antes y un después?

Que una de las tres fuerzas rompa, unilateralmente, una alianza electoral a mitad de legislatura, es un muy mal precedente. Pero cada uno, en su espacio, trabaja por la misma agenda.

Iniciativa está insistiendo en las confluencias electorales para las elecciones de dentro de año y medio. ¿Tendrían que ser a nivel municipal o también en el ámbito autonómico y estatal?

En todos los ámbitos. Compromís lo lleva en su ADN. Es un tema de convicción y de matemáticas. Por un lado, hay más cosas que nos unen que las que nos separaran. Y por otro, el sistema electoral es el que es. Eso no quita que las decisiones electorales, y en esto hay unanimidad en Compromís, se tomen en clave valenciana y se decidan desde la dirección política en el País Valenciano.

Después de la experiencia vivida en esta legislatura, ¿repetirían la fórmula de ir sin nombre al Congreso?

Hemos ido a las elecciones como Compromís-Sumar, Compromís-Equo, A la valenciana, És el moment, Compromís-Más País… no ha cambiado nunca la fórmula.

Pero una parte de la coalición, Més, se ha mostrado incómoda dentro de Sumar y se ha marchado al grupo mixto.

En política la visibilidad es importante, pero no lo prioritario. Compromís ha votado en Madrid estos dos años siempre en libertad. No niego que tengamos menos visibilidad que en otros momentos, pero Compromís es una fuerza valencianista y su prioridad es su visibilidad en las Cortes y en los ayuntamientos. Madrid es un acompañamiento a eso.

Por otra parte, la mayoría del parlamentaria de Pedro Sánchez está más frágil que nunca desde la ruptura anunciada por Junts. ¿Será posible agotar la legislatura?

Junts ha hecho una sobreactuación. 24 horas después de decir que no votarían nada votaron a favor de la primera ley que llevó el Gobierno en materia de derechos del consumidor. La realidad parlamentaria es exactamente la misma que hace unas semanas. Hay una mayoría muy frágil, pero en una democracia con pluralidad hay que ir partido a partido.

¿Cree que es prioritario sostener la legislatura pese a que Sánchez no haya cumplido con compromisos como el de la financiación autonómica?

No estamos en una legislatura ordinaria. Debemos ser conscientes de lo que supondría un gobierno con Santiago Abascal como vicepresidente. Que nadie dude que los recortes sociales del Consell no serían nada comparado con lo que haría un gobierno de PP y Vox en materia de salario mínimo y pensiones. A partir de ahí, Compromís no votará un presupuesto en el que Alicante sea la provincia con menos inversión. En cuanto a la infrafinanciación, el Gobierno ha dicho que hará una propuesta antes de que acabe el año que, según estamos trabajando desde Compromís-Sumar, será muy positiva para el País Valenciano. Y por primera vez en democracia el Estado se ha abierto a hacer una condonación de la deuda, que para Compromís es insuficiente, pero entre que nos condonen cero euros y que nos condonen 11.300 millones…

Y sin presupuestos, ¿se puede gobernar?

No es lo mismo tener unos presupuestos prorrogados que supongan recortes, impagos a proveedores, etc., que tener unos presupuestos que, con modificaciones, permiten regular el salario mínimo, revalorizar las pensiones, aumentar derechos sociales… Gobernar sin presupuestos no es recomendable, pero se puede.

Por último, en marzo Iniciativa celebrará su congreso. ¿Tiene previsto seguir al frente del partido junto a Aitana Mas?

Lo importante ahora es que se trabaje en las ponencias política y estatutaria. Cuando eso esté hecho, mi compañera Aitana Mas y yo decidiremos cuál es el siguiente paso.

¿Hay alguna posibilidad de que Mónica Oltra asuma el papel que hasta ahora han desarrollado ustedes?

Mónica Oltra nunca ha ocupado cargos orgánicos en Iniciativa. Yo lo que espero es que Mónica, que nunca se tendría que haber ido, sea cabeza de cartel en las próximas elecciones, en las que sean. Sería un buen revulsivo y una reparación.