El PSOE denuncia ante la Comisión Europea la eliminación de la Comisión de Asuntos Europeos de las Cortes

El PSOE ha denunciado ante la Comisión Europea la decisión de las Cortes Valencianas de eliminar la Comisión de Asuntos Europeos, una medida incluida en la reforma del reglamento parlamentario presentada por el PP y Vox. Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez han remitido una carta a la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, en la que advierten de que esta supresión “representa no sólo una merma política, sino un paso atrás en la proyección de la región hacia Europa”.

En su escrito, las eurodiputadas muestran su “profunda preocupación” por lo que consideran una decisión que debilita la capacidad institucional de la Comunidad Valenciana para defender sus intereses en el ámbito europeo y recuerdan que el apoyo recibido por parte de la UE ha sido determinante en crisis recientes como la dana del pasado año. “Desde la emergencia a través de los servicios de satélite, al apoyo con medios y personal especializado en tareas de rescate y limpieza, hasta la reconstrucción y la rehabilitación” Europa ha estado al lado de los valencianos, defienden.

Según explican, la Comisión Europea ha aprobado un paquete financiero de 1.600 millones de euros destinado a la recuperación tras la catástrofe, articulado a través de diferentes instrumentos comunitarios. “Esa ayuda, junto a los fondos Next Generation que están transformando nuestros pueblos y ciudades” demuestra la importancia de mantener una relación estable y estructurada con las instituciones europeas, insisten Pajín y Gómez.

“Dar la espalda a Europa”

Las representantes socialistas reprochan al PP y Vox que impulsen esta reforma “cuando se está negociando el presupuesto europeo a largo plazo, del que dependen las ayudas a la agricultura, la pesca y la cohesión territorial”. En la carta enviada a la presidenta de las Cortes recuerdan que la UE “también es clave para proteger los intereses industriales y comerciales de la Comunidad Valenciana, limitar los daños provocados por los aranceles estadounidenses y avanzar en proyectos estratégicos como el Corredor Mediterráneo o la modernización de las plantas de desalación”.

“Dar la espalda a Europa” en este momento equivale a renunciar a defender los intereses valencianos en los principales foros de decisión, advierten las eurodiputadas, que apelan a la necesidad de “utilizar todos los instrumentos institucionales” disponibles para el seguimiento de las políticas comunitarias. “La supresión de la Comisión de Asuntos Europeos en las Cortes va justo en dirección contraria”, recalcan.

Reforma del reglamento

La eliminación de la Comisión de Asuntos Europeos forma parte de la reforma del Reglamento de las Cortes impulsada por el PP y Vox, que incluye también la supresión de las comisiones LGTBI, de Derechos Humanos y de Participación Ciudadana, así como la retirada del lenguaje inclusivo de los textos oficiales. Ambas formaciones justificaron los cambios en la necesidad de “reorganizar materias” y “clarificar competencias”, aunque para la oposición se trata de un “retroceso institucional” y una “concesión ideológica” de Carlos Mazón a la extrema derecha.

El síndic del PP en las Cortes, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que “no desaparece ninguna comisión”, sino que “se han reorganizado” las existentes. Sin embargo, desde el PSPV y Compromís consideran que la reforma “vacía de contenido político” a la Cámara y “borra espacios de consenso en materias esenciales”.

Segundo aviso

La denuncia de Pajín y Gómez supone el segundo aviso del PSOE a las instituciones comunitarias en apenas dos semanas. A mediados de este mes de octubre, ambas eurodiputadas registraron otra pregunta ante la Comisión Europea alertando de que la resolución aprobada por el PP y Vox para diferenciar por nacionalidad las estadísticas sociales y sanitarias podría vulnerar los principios de igualdad y no discriminación que rigen el Derecho de la Unión.

En ese escrito, las socialistas advirtieron de que la iniciativa “pretende poner números a los prejuicios” y pidieron al Ejecutivo comunitario que aclare si esas prácticas pueden considerarse “una forma de discriminación institucional”.