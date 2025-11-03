En Directo
Última hora
Directo: las asociaciones de víctimas convocan una concentración para hoy a las 19.00 horas
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido esta mañana para anunciar que no seguirá al frente de la Generalitat, pero no ha anunciado una convocatoria electoral. Tampoco ha aclarado si conservará su escaño en Las Cortes que le permitiría continuar aforado. En este directo iremos actualizando la información y ofreceremos las reacciones a este anuncio.
Suscríbete para seguir leyendo
Así ha sido la comparecencia en la que Carlos Mazón ha dimitido
El president Carlos Mazón no seguirá al frente de la Generalitat, pero no habrá convocatoria electoral. Al menos, no de momento. La legislatura continuará, siempre que Vox lo permita con sus votos, con un "nuevo president" para que se haga cargo de la reconstrucción.
Manuel Lillo
Las frases más polémicas en la comparecencia de la dimisión de Mazón
El hasta ahora presidente de la Generalitat ha anunciado su renuncia al cargo con una serie de mensajes controvertidos para intentar defenderse ante la opinión pública
Compromís exige elecciones después de la dimisión "tarde y mal" de Mazón
Compromís afirmó este lunes que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana "es una decisión que llega tarde y mal", y exigió la convocatoria de elecciones.
Así lo señaló Compromís en un comunicado en el que subrayó que los valencianos y valencianas "no merecemos un gobierno indigno e indolente".
El partido lamentó "la poca empatía y respeto" del Ejecutivo valenciano durante este año, por las víctimas "y el bochornoso espectáculo del fin de semana".
En su opinión, la salida de Mazón "aunque necesaria, y conseguida por la movilización de las 229 familias, se queda muy corta".
A juicio de Compromís, la dimisión "no es suficiente", y por ello exigen "elecciones para echar del Palau de la Generalitat a los negacionistas y sus políticas sectarias" que, sostuvieron tienen como objetivo "seguir hundiendo los servicios públicos y llenar los bolsillos de sus empresas amigas".
Asimismo, Compromís calificó la declaración institucional de Mazón, sin preguntas, como "delirante y trufada de mentiras para descargar su responsabilidad política y penal de las 229 muertes evitables".
Por otra parte, subrayaron que "Mazón es culpable, pero Feijóo y Abascal son cómplices", y arremetieron contra el apoyo de los líderes del PP y Vox estos 12 meses. "Importa poco si quien le sustituye es Pérez Llorca o Catalá quienes serán escogidos por Abascal y no por las Corts", remarcaron.
Yolanda Díaz, tras la dimisión de Mazón: "Las 229 víctimas no merecían esta comparecencia"
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado el tono de la comparecencia institucional del hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en el que ha anunciado su dimisión. "Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha lanzado a través de un mensaje en redes sociales. También ha proclamado que las victimas "no merecían este presidente y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban", ha concluido.
El ministro Cuerpo cree que la dimisión de Mazón llega tarde y lamenta que no convoque elecciones
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado que la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llega "tarde" y "mal" y ha lamentado que no haya tenido "la valentía" de convocar elecciones, ya que es lo que la Comunidad Valenciana necesita.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de inaugurar el 12 congreso Anual de Multinacionales con España, después de conocer que Carlos Mazón haya anunciado que deja su cargo.
"Esta mañana hemos visto una muestra más de como no tienen que hacerse las cosas", ha dicho Cuerpo, quien ha considerado que la dimisión por parte del señor Mazón "llega tarde" y "mal", y ha lamentado que no haya tenido "la valentía" de convocar elecciones que es "lo que conviene ahora mismo a la Comunidad Valenciana".
Respecto a las ayudas, ha insistido que el Gobierno central "ha estado en todo momento y seguiremos estando al lado de la ciudadanía, de los empresarios, de los trabajadores" y ha recordado que en la provincia de Valencia las ayudas desembolsadas sobre el terreno ascienden a 8.000 millones de euros.
"Esto es más del 10 % del total del PIB de la provincia valenciana, es como si hubiéramos desembolsado todo el plan de recuperación que tenemos para España en 5 años, en un solo año", ha señalado Cuerpo, quien ha considerado que estos datos demuestran "la magnitud, la importancia" de las ayudas.
Rufián, sobre Mazón: "Una dimisión a la altura del personaje: cobarde, falaz y perversa"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró este lunes que la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la que ha anunciado que dejará el cargo y, por lo tanto, que dimitirá, aunque no ha citado la palabra dimisión en ningún momento, ha estado "a la altura del personaje: cobarde, falaz y perversa", y denunció que "literalmente" solo dedicó "5 segundos para los 229 muertos" de la dana.
"Una dimisión a la altura del personaje, cobarde, falaz y perversa. Ah, y 5 segundos para los 229 muertos, literalmente", denunció Rufián en sus redes sociales, minutos después de que Mazón anunciara que dimite como presidente de la Generalitat Valencianas y apeló a las Cortes a elegir un nuevo presidente.
Desde que tuvo lugar la tragedia de la dana hace más de un año, Rufián siempre se ha mostrado muy crítico con Mazón y siempre que ha tenido oportunidad ha exigido su dimisión. La semana pasada le tildó de "psicópata" por acudir al funeral de Estado en memoria de las víctimas de las inundaciones, pese a que las familias le pidieron que no fuera.
Además, ayer mismo, en relación con las informaciones que señalan que Mazón vio imágenes de Utiel inundada mientras estaba en el restaurante El Ventorro, Rufián le tildó de "homicida".
Vilaplana no aporta el tique de aparcamiento pero facilita la matrícula para que se pida
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, no ha aportado el tique del aparcamiento de aquella jornada, tal y como le requirió la jueza instructora, aunque dará la matrícula de su coche para que se pueda reclamar ese documento a la empresa.
Según han informado fuentes judiciales presentes en su declaración, en calidad de testigo, la periodista ha explicado que no conserva ese documento.
En el inicio de su declaración, a micrófono cerrado, la periodista ha explicado a la jueza que no se encuentra bien anímicamente, han explicado las mismas fuentes.
De hecho, fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad, si bien regresó a última hora del día a su domicilio.
En el auto en el que la jueza reclamó a Vilaplana el tique del aparcamiento ya se preveía que, en caso de no conservarlo, se oficiase una petición a la empresa gestora del mismo para que lo entregase (tique, justificante o informe acreditado de entrada y salida del vehículo de la periodista), cosa que previsiblemente acordará la instructora.
Belarra dice que trabajará para que Mazón "termine en la cárcel por lo que hizo"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, manifestó este lunes que su partido trabajará para que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "termine en la cárcel por lo que hizo" y para "echar al PP de las instituciones".
Mazón, anunció este lunes que abandonará el cargo, tras cumplirse un año de la dana que arrasó numerosas zonas de la provincia de Valencia y una semana después del funeral de Estado celebrado la semana pasada.
"Mazón anuncia su marcha como consecuencia de la movilización social" y la "política del pueblo valenciano que lleva un año clamando por la verdad, la justicia y reparación", denunció Belarra en redes sociales.
Diego Aitor San José
El segundo 'president' más fugaz del autogobierno y el único que no agota su primer mandato
El título de Molt Honorable President es vitalicio para quien haya ostentado el puesto de máxima responsabilidad al frente de la Generalitat, sin embargo, ese cargo no ha durado para todos igual. Este lunes, Carlos Mazón se ha convertido en el tercer 'president' más fugaz de la historia del autogobierno, una clasificación que puede tener el debate sobre la contabilización o no de Josep Lluís Albinyana, cuyo mandato se produjo en una legislatura catalogada bajo el apelativo de "preautonómico", cuando el Estatut d'Autonomia no era sino un reto todavía de futuro.
La jueza y el fiscal de la dana toman declaración a la periodista de quien depende el futuro judicial de Carlos Mazón
La jueza y el fiscal de la dana toman declaración a la periodista de quien depende el futuro judicial de Carlos Mazón.
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Santiago, con 47 años cotizados, denuncia el recorte de su pensión: 'Nos castigan con una cadena perpetua
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- DIRECTO | Antequera CF - Hércules CF: Descanso en El Maulí. Mala primera parte del Hércules a pesar del empate
- El SEPE publica cinco ofertas de trabajo para las que no hace falta experiencia y con un sueldo de hasta 25.000 euros
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura