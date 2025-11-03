Directo: las asociaciones de víctimas convocan una concentración para hoy a las 19.00 horas

Compromís exige elecciones después de la dimisión "tarde y mal" de Mazón

Compromís afirmó este lunes que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana "es una decisión que llega tarde y mal", y exigió la convocatoria de elecciones.

Así lo señaló Compromís en un comunicado en el que subrayó que los valencianos y valencianas "no merecemos un gobierno indigno e indolente".

El partido lamentó "la poca empatía y respeto" del Ejecutivo valenciano durante este año, por las víctimas "y el bochornoso espectáculo del fin de semana".

En su opinión, la salida de Mazón "aunque necesaria, y conseguida por la movilización de las 229 familias, se queda muy corta".

A juicio de Compromís, la dimisión "no es suficiente", y por ello exigen "elecciones para echar del Palau de la Generalitat a los negacionistas y sus políticas sectarias" que, sostuvieron tienen como objetivo "seguir hundiendo los servicios públicos y llenar los bolsillos de sus empresas amigas".

Asimismo, Compromís calificó la declaración institucional de Mazón, sin preguntas, como "delirante y trufada de mentiras para descargar su responsabilidad política y penal de las 229 muertes evitables".

Por otra parte, subrayaron que "Mazón es culpable, pero Feijóo y Abascal son cómplices", y arremetieron contra el apoyo de los líderes del PP y Vox estos 12 meses. "Importa poco si quien le sustituye es Pérez Llorca o Catalá quienes serán escogidos por Abascal y no por las Corts", remarcaron.