Directo: las asociaciones de víctimas convocan una concentración para hoy a las 19.00 horas

Carlos Mazón

Carlos Mazón / Ana Escobar

Lluís Pérez

Mateo L. Belarte

València

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido esta mañana para anunciar que no seguirá al frente de la Generalitat, pero no ha anunciado una convocatoria electoral. Tampoco ha aclarado si conservará su escaño en Las Cortes que le permitiría continuar aforado. En este directo iremos actualizando la información y ofreceremos las reacciones a este anuncio.

