"No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30 de octubre": las frases más polémicas en la comparecencia de la dimisión de Mazón

Tras un fin de semana de llamadas constantes entre los dirigentes del PP para intentar pactar la salida del hasta ahora presidente de la Generalitat, finalmente Carlos Mazón ha comparecido este lunes a primera hora de la mañana en el Palau de la Generalitat para anunciar su dimisión sin aclarar públicamente si dejará el acta de diputado, que le permite seguir como aforado en pleno juicio por la gestión de la dana instruido desde el juzgado número 3 de Catarroja.

El jefe del Consell ha apelado, eso sí, a la mayoría parlamentaria para elegir un nuevo presidente e intentar evitar, de esta forma, la convocatoria electoral reclamada desde la izquierda. La decisión está en manos de Vox. Antes, Mazón ha justificado su papel como presidente con una serie de frases polémicas con las que ha intentado defender su gestión.

En una declaración institucional y sin preguntas que han seguido sentados en primer fila los integrantes de su Consell, Mazón ha afirmado que la Generalitat necesita "un nuevo tiempo" y ha confesado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", porque ha habido momentos "insoportables" para él y su familia, pero hoy ya no puede más.

La comparecencia, en frases

- “Es momento de reconocer los errores propios. Permitir que se generaran toda clase de bulos, muy dolorosos, por no dar explicaciones a tiempo. No pedir la declaración de emergencia nacional porque según el propio Gobierno no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política”.

- “Cometí el error de permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde. Sin olvidar, que como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del barranco del Poyo, nunca la supimos”.

- “Reconozco (...) mi ingenuidad manifiesta, de creer que por recibir de forma amable al Gobierno los primeros días, la ayuda se iba a acelerar”.

- “No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30 [de octubre]. Ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud”.

- “Con los datos de mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el barranco del Poyo estaba seco y que el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las 6 según la Aemet, sin una gota de agua en Paiporta o en Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Poyo pasara de estar seco a ser una trampa mortal”.

- “La falta de ayuda en las primeras horas fue clamorosa. Y sigue siendo hoy igual de clamorosa. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos”.

- “Todo el despliegue de la reconstrucción lo estamos haciendo solos, sin una sola aportación a fondo perdido del gobierno, con la mera e insultante autorización para endeudarnos aún más”.

- “Ha habido una campaña brutal con la que algunos han intentado convertir en deporte nacional el llamarme asesino. Para ello no han escatimado en mentiras ni en presupuesto (…) y todo ello para tener una excusa para tapar los tremendos fallos que tuvieron aquella tarde las agencias del Gobierno”.

- “Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para evitar la asunción de responsabilidades del Gobierno. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones”.

- “Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo”.

- “Quizá mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere”.

- “El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete. Y ni pidiendo ayudas ni recursos nos los dieron. Ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que, cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona”.