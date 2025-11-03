Mazón liderará este martes en Alicante el Pleno del Consell pese a su renuncia como presidente de la Generalitat

Tras su renuncia a seguir en su cargo como presidente de la Generalitat, formalizada este lunes en las Cortes después de anunciar horas antes la decisión en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, la agenda de Carlos Mazón sigue activa. Tal como han confirmado fuentes del ejecutivo autonómico, el jefe del Consell, que mantiene su plaza en funciones, presidirá este martes un pleno de su gobierno diferente de los anteriores.

En primer lugar, porque será el primer acto en la agenda oficial de Mazón tras su renuncia anunciada como presidente de la Generalitat. Y a su vez, porque el Pleno del Consell se celebrará esta vez en Alicante, lejos del emplazamiento asiduo de estas reuniones, convocadas habitualmente en València, en el Palau de la Generalitat.

El Pleno del Consell se celebrará en el recinto que acoge los estudios cinematográficos Ciudad de La Luz, situados en el litoral sur del término municipal de Alicante, en Agua Amarga, a seis kilómetros del centro de la ciudad. Se trata del mismo lugar que alberga el edificio de Distrito Digital, donde Mazón acudió el pasado viernes a una reunión con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y con su equipo. El objetivo de aquel encuentro era “la atracción de inversiones y de nuevos proyectos al complejo Ciudad de la Luz y asuntos relacionados con la promoción y la proyección de la Comunidad”.

Tras aquella visita del viernes al recinto de Ciudad de la Luz, al que volverá este martes para presidir el Pleno del Consell, Mazón acudió en coche sin atender a la prensa, acompañado por su equipo, y se marchó por una puerta diferente de la de la entrada para esquivar preguntas de los medios de comunicación.

Contexto

Aquel acto agendado se celebró dos días después de funeral de Estado que tuvo lugar en València coincidiendo con el primer aniversario de la dana y en el que las víctimas insultaron al presidente de la Generalitat, mostrando su rechazo por su gestión de la dana.

Después de aquel episodio, Mazón anunció un “periodo de reflexión” que no concretó e hizo referencia, sin poner fecha, a una comparecencia futura que finalmente ha tenido lugar este lunes y en la que ha anunciado su renuncia a seguir en el cargo, a la espera de la investidura de un nuevo candidato con los votos de PP y Vox y que los populares pretenden que sea el síndic del PPCV en las Cortes y número dos de Mazón en el partido, Juanfran Pérez Llorca. Cabe recordar que el jueves, cuando Mazón se refirió al "periodo de reflexión", también respondió negativamente a la posibilidad de dimitir.

En cuanto a la reunión que tendrá lugar el martes, Susana Camarero, en calidad de portavoz del Consell, será quien comparezca ante los medios a partir de las 13:00 para anunciar las medidas acordadas en la reunión del ejecutivo, como es habitual tras los plenos del Consell.