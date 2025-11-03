Las promesas de Mazón en la provincia de Alicante que se quedan en el aire con su dimisión

La dimisión anunciada de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat no solo inicia una etapa de turbulencias a la espera de un substituto si Vox accede a la petición del PP de investir a un nuevo candidato, sino que abre muchos otros interrogantes. Muchos de ellos están relacionados con la continuidad de los proyectos que el jefe del Consell asumió en su día y ahora, con su marcha, quedarían en el aire, a la espera de la ratificación del compromiso por parte del próximo jefe del Consell.

En la provincia, donde precisamente Mazón tiene más apoyos en comparación con el resto de la Comunidad, son muchos los planes con los que se comprometió en su día.

Alicante

El término municipal de Alicante queda pendiente, por ejemplo, la finalización de la Vía Parque. El conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, anunció en una visita en septiembre que la Generalitat había declarado la obra “de interés general” y que asumiría el proyecto al completo. Esta obra permitiría el desdoblamiento de los carriles entre los PAU y La Florida, pero aún no cuenta con plazos de ejecución pese a que el Ayuntamiento ya ha expropiado los terrenos necesarios.

Otro de los proyectos en el aire es la creación de un centro de salud en La Condomina. En marzo, Mazón visitó a Alicante para anunciar que las obras se finalizarían en 2028. En primer término se pronosticó la finalización en 2024, cuando el Consell del Botànic proyectó este espacio sanitario ubicado en Playa de San Juan, a día de hoy el barrio más poblado de Alicante. Según lo último que dijo Mazón, las obras comenzarían el verano que viene.

Se espera, a su vez, que el centro de salud del PAU2-La Torreta se acabe en verano de 2027, según el plazo de ejecución marcado por Mazón este mes de octubre tras más de dos décadas de retrasos. En cuanto al centro de salud del Garbinet, el presidente aseguró semanas antes de anunciar su dimisión que la ejecución de las obras se iniciarían antes de acabar el año, casi cuatro años después de la primera adjudicación.

Otro de los retrasos que Mazón intentó compensar con anuncios fue el del soterramiento de la rotonda del Hospital de Sant Joan para agilizar la conectividad con el centro sanitario.

Por otra parte, la construcción del Palacio de Congresos de Alicante debe contar, según se ha anunciado, con la aportación económica de la Generalitat, aunque esta cantidad no se ha concretado y la obra del inmueble en los terrenos del puerto está previsto que se licite a partir de la primavera de 2026.

Y el 19 de octubre, a escasos 15 días de que Mazón anunciara su dimisión, el Consell se comprometió con el Ayuntamiento de Alicante a diseñar un eje deportivo con tres pabellones en Vía Parque para llevar a cabo un entorno enfocado a la práctica deportiva y al entrenamiento de deportistas de élite entre Los Ángeles, Tómbola, San Agustín y Rabasa.

Elche

También queda pendiente la futura ampliación de las líneas del TRAM hasta Sant Joan d’Alacant y Mutxamel y también en Elche. A final de septiembre el PP anunció que pediría fondos al Gobierno de España para desarrollar estas obras a través del Debate de Política General de las Cortes como una propuesta de resolución, pero el alcalde de Elche, Pablo Ruz, también del PP, admitió que las obras no empezarían en este mandato y que el proyecto se aplazaría, como mínimo, hasta 2027.

Otra de las obras pendientes es el segundo tramo de la circunvalación Ronda Sur. En julio el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, visitó Elche para anunciar que cinco empresas se habían presentado al proceso de licitación y que el plazo de ejecución sería de 15 meses, con la vista puesta a empezar las obras a principios de 2027.

También en Elche estaba prevista la recuperación del convento de las Clarisas para convertirlo en la sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat, según trató en el Debate de Política General en las Cortes, que exigiría una rehabilitación integral de este edificio patrimonial y una inversión superior a los 7 millones de euros.

En materia de sanidad, queda pendiente desatascar el bloque quirúrgico del Hospital General de Elche, mientras que en la comarca del Baix Vinalopó el desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola sigue inacabado 15 años después de su puesta en marcha.

En la misma comarca, ahora en el ámbito cultural, Mazón prometió la aportación de un millón de euros para el Teatro Chapí de Crevillent, con las que el Ayuntamiento se ha comprometido pese a admitir que el proyecto “va más lento de lo que esperábamos”, según dijo la alcaldesa Lourdes Aznar.

Vega Baja

En la comarca más meridional de la provincia de Alicante el proyecto más esperado y con el que Mazón se comprometió es el desdoblamiento de la carretera CV-95 entre Orihuela y Torrevieja. Se trata del vial de conexión entre el interior y la costa de la comarca, pendiente desde hace décadas, y que el todavía jefe del Consell prometió sacar adelante durante este mandato con una inversión de 180 millones y unas obras que se licitarían en 2027.

Sin embargo, tras formalizar el contrato para la redacción del proyecto en junio, se contempla que la ejecución se prolongará hasta más allá del verano del año citado en uno de los viales más colapsados de la provincia, especialmente durante el verano.

Alcoy

Más al norte, otro de los proyectos más destacados que asumió el Consell de Mazón es el de Alcoy Sur, que pretende desbloquear para desarrollar suelo industrial, según anunció a principios de año comprometiéndose a firmar un protocolo con el Ayuntamiento de esta ciudad, que cuenta con alcaldía socialista.

En octubre, la Generalitat inició la tramitación y redujo los plazos para la reclasificación del suelo tras un estudio presentado por la Cámara de Comercio para llevar a cabo este proyecto, que divide a PSOE y Compromís, partidos que comparten el gobierno local en la ciudad, debido al valor medioambiental de la zona afectada.

Benidorm

Por último, en Benidorm también queda pendiente la finalización del Centro Cultural, la segunda fase del Paseo de Poniente, la primera piedra del centro de salud de Els Tolls y el Centro de Turismo (CdT), que desapareció de los últimos presupuestos autonómicos pese a los compromisos presidenciales.