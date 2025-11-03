Quintanilla pide estabilidad para evitar un freno al impulso económico tras la dimisión de Mazón

El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), César Quintanilla, ha solicitado este lunes que la salida de Carlos Mazón de la Generalitat “no paralice el esfuerzo que el tejido productivo está realizando día a día” y ha pedido “estabilidad política que permita la recuperación de las zonas afectadas por la dana en Valencia y el impulso económico del empresariado”.

Quintanilla ha advertido de que “los objetivos políticos no pueden anteponerse a los intereses de la ciudadanía” y ha subrayado que confía en que las decisiones que se tomen “no supongan un bloqueo que merme las posibilidades de desarrollo económico y empresarial que la Comunidad Valenciana, un lujo que en estos tiempos no nos podemos dar”.

"Salir a flote"

Ha señalado que los municipios afectados por la catástrofe y las empresas de esos territorios “no necesitan que la administración autonómica se paralice, sino todo lo contrario, que continúe en marcha ayudando a salir a flote”. También ha defendido la necesidad de “un ambiente propicio” para que el resto de territorios “continúen creando empleo, riqueza y recursos para poder reconstruir todo lo antes posible”.

El presidente de Uepal ha recordado que “no son tiempos de fracturas, sino de mirar al futuro con la vista puesta en las personas y en las empresas, como agentes de garantía de progreso socio-económico”. En ese sentido, ha reconocido la labor de Mazón durante su mandato y ha destacado “las políticas de desarrollo empresarial y económico, la apuesta por la simplificación administrativa para las empresas, su política fiscal y la labor en materia de cohesión territorial”, elementos que, según Quintanilla, “se han demostrado muy útiles y deben ser la hoja de ruta para el futuro inmediato”.