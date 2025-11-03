Quintanilla pide estabilidad para evitar un freno al impulso económico tras la dimisión de Mazón
El presidente de Uepal reclama que la salida del jefe del Consell no frene la reconstrucción tras la dana ni los planes económicos en marcha
El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), César Quintanilla, ha solicitado este lunes que la salida de Carlos Mazón de la Generalitat “no paralice el esfuerzo que el tejido productivo está realizando día a día” y ha pedido “estabilidad política que permita la recuperación de las zonas afectadas por la dana en Valencia y el impulso económico del empresariado”.
Quintanilla ha advertido de que “los objetivos políticos no pueden anteponerse a los intereses de la ciudadanía” y ha subrayado que confía en que las decisiones que se tomen “no supongan un bloqueo que merme las posibilidades de desarrollo económico y empresarial que la Comunidad Valenciana, un lujo que en estos tiempos no nos podemos dar”.
"Salir a flote"
Ha señalado que los municipios afectados por la catástrofe y las empresas de esos territorios “no necesitan que la administración autonómica se paralice, sino todo lo contrario, que continúe en marcha ayudando a salir a flote”. También ha defendido la necesidad de “un ambiente propicio” para que el resto de territorios “continúen creando empleo, riqueza y recursos para poder reconstruir todo lo antes posible”.
El presidente de Uepal ha recordado que “no son tiempos de fracturas, sino de mirar al futuro con la vista puesta en las personas y en las empresas, como agentes de garantía de progreso socio-económico”. En ese sentido, ha reconocido la labor de Mazón durante su mandato y ha destacado “las políticas de desarrollo empresarial y económico, la apuesta por la simplificación administrativa para las empresas, su política fiscal y la labor en materia de cohesión territorial”, elementos que, según Quintanilla, “se han demostrado muy útiles y deben ser la hoja de ruta para el futuro inmediato”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Santiago, con 47 años cotizados, denuncia el recorte de su pensión: 'Nos castigan con una cadena perpetua
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- DIRECTO | Antequera CF - Hércules CF: Descanso en El Maulí. Mala primera parte del Hércules a pesar del empate
- El SEPE publica cinco ofertas de trabajo para las que no hace falta experiencia y con un sueldo de hasta 25.000 euros