Reacciones del PP de Alicante a la dimisión de Mazón: del silencio de Toni Pérez a la "autocrítica" que aplaude Barcala

El presidente de la Diputación de Alicante, alcalde de Benidorm y líder provincial del PP, Toni Pérez, ha reusado este lunes hacer declaraciones sobre la dimisión de Carlos Mazón “más allá del respeto absoluto a la decisión”. En contraste, los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, sí se han pronunciado públicamente, destacando respectivamente la “autocrítica” de Mazón y el “error colectivo” de la clase política en la gestión de la dana.

El presidente del Partido Popular de Alicante y alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha manifestado tras la comparecencia del presidente de la Generalitat que “Carlos Mazón ha asumido su responsabilidad política ante la terrible situación ocasionada tras los trágicos sucesos de la dana, que causó 229 muertes en la provincia de Valencia”. Barcala ha valorado la decisión de Mazón de “hacerse a un lado para que la situación no impida el avance de la Comunidad Valenciana y el desarrollo del proyecto social, económico y político que necesita nuestra tierra; y porque nada debe distraernos ni un minuto de la reconstrucción”.

El presidente local del PP en Alicante ha destacado que “el jefe del Consell ha demostrado una autocrítica y una capacidad de decisión que deja en evidencia al Gobierno de España con Pedro Sánchez al frente, que no solo ha sido incapaz de asumir sus responsabilidades en la dana sino que ha actuado de mala fe y con un infame cálculo político como se ha visto pocas veces en la democracia española”. Barcala ha recalcado que el presidente Sánchez “no asume ninguna responsabilidad política ante la omisión de ayuda durante y después de la tragedia, y eso es algo que los ciudadanos de esta Comunidad no vamos a olvidar nunca”.

El dirigente popular ha afirmado que, mientras que el PP es capaz de asumir responsabilidades, “Sánchez y su Gobierno se enfrentan a una gravísima situación en la que el propio presidente está profundamente embarrado con la presunta corrupción de su partido y de su familia, a la que se suma hoy la declaración del fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo, en un hecho inaudito y sin precedentes”.

“La sociedad valenciana nos exige unidad y altura de miras, apartando los intereses partidistas y centrándonos en las personas” Luis Barcala — Alcalde de Alicante (PP)

“Sin embargo, aquí no dimite nadie -ha añadido-. Bien al contrario, Pedro Sánchez se jacta con descaro de su presunta corrupción mientras arrastra por el fango a nuestro país con concesiones nunca antes vistas, para aferrarse al poder, con quienes quieren romper España, a los independentistas y a los herederos de ETA, con tal de seguir manteniéndose a cualquier precio sin ningún escrúpulo”, ha apostillado Barcala.

El presidente local del PP ha indicado que “lo importante es seguir trabajando por las personas, por la libertad y el progreso, y contra las imposiciones ideológicas de la izquierda; en definitiva, por un proyecto político que se ha demostrado útil para la sociedad después de los años oscuros del PSPV y la izquierda radical”.

Por último, ha formulado un ruego a todas las fuerzas políticas y a todas las administraciones: “Apartemos el ruido y el odio. La confrontación no resuelve los graves problemas que tenemos que resolver. La sociedad valenciana nos exige unidad y altura de miras, apartando los intereses partidistas y centrándonos en las personas”.

“Los que estamos al frente de las instituciones políticas, todos, no hemos estado a la altura de la catástrofe que se produjo en Valencia” Pablo Ruz — Alcalde de Elche (PP)

Ruz: "No hemos estado a la altura"

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha pedido este lunes “recordar a las víctimas y a las familias que han sufrido” la tragedia de la dana, que “sembró de caos, de dolor, de muerte y de tragedia la huerta valenciana”. Ruz ha hecho autocrítica y ha afirmado que “los que estamos al frente de las instituciones políticas, todos, no hemos estado a la altura de la catástrofe que se produjo en Valencia”, al tiempo que ha lamentado “el desastre de gestión de las instituciones con respecto a los caudales” y “el espectáculo” de “lanzarnos las culpas unos a otros de una manera absolutamente irresponsable”. “No hemos sido capaces todos de exhibir una imagen de unidad ante una tragedia que nos ha desbordado y que se ha llevado por delante cerca de 300 personas”, ha subrayado.

Sobre la dimisión de Mazón, Ruz ha señalado que “ha sido un año muy duro para él y todos lo sabíamos”, y que la decisión “la respetamos y valoramos”. Al ser preguntado por su cercanía con Mazón y el posible desgaste, ha sostenido: “Que nadie piense en mí para intrigar ni para posicionarme en nada porque mi sitio está aquí y mi objetivo es ahora mismo revalidar en 2027 la Alcaldía y culminar todos los proyectos que están en marcha”. También ha insistido en que los compromisos con Elche deben cumplirse: “Los proyectos no son de Mazón, son de la Generalitat”.

Dolón pide continuidad para los proyectos en Torrevieja

El alcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP, Eduardo Dolón, ha afirmado: “Nos sorprende en primera instancia. Es una decisión que ha tomado él personalmente, con lo cual, la respeto y tiene mi total apoyo”. Dolón ha añadido: “Entramos en un momento en el que entiendo que nos convocarán en las Cortes para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat”. Sobre las palabras del ya expresidente, ha destacado: “Me quedo con una de sus frases, en la que ha dicho que en este caso había que elegir entre una mala persona o un presidente que comete errores. El presidente que comete errores es el que paga la decisión”. Dolón ha subrayado también: “Para la ciudad de Torrevieja se inicia una nueva etapa. Teníamos muchas cosas por delante hasta final de año que espero que, con la persona que sea elegida presidente, podamos continuarlas. Eso es lo que más preocupa ahora mismo. Son inversiones muy importantes. Tienen que ver con el hospital, infraestructuras, carreteras, colegios…”.