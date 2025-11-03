“Rotundamente, no”: así descartaba Pérez Llorca la posibilidad de ser presidente de la Generalitat en junio

Juanfran Pérez Llorca es la persona que cuenta, actualmente, con más posibilidades para substituir a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Al menos de manera interina hasta las elecciones de 2027, si Vox acaba facilitando una investidura que Mazón ha exigido en la comparecencia en la que ha anunciado su dimisión. “Apelo a la responsabilidad de la mayoría parlamentaria para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat”, ha dicho.

El actual número dos del PP valenciano, secretario general del PPCV, también síndic en las Cortes y alcalde de Finestrat, se postula como nuevo jefe del Consell. Su partido ya negocia con Vox un acuerdo para su investidura. Una posibilidad que el pasado 6 de junio negó tajantemente. “Rotundamente, no”.

Esta afirmación la hizo en el programa “Les notícies del matí”, de la radiotelevisión autonómica À Punt, cuando fue preguntado por el periodista Salvador Enguix, sobre la posibilidad de que la dirección nacional del PP le pudiera pedir “asumir el papel” de presidente de la Generalitat ejerciendo como “persona de consenso”.

Pérez Llorca fue taxativo en su respuesta. “Para tomar esas decisiones deben decidir los militantes valencianos y, por tanto, no solo basta que se diga en Génova”, dijo en referencia a la sede nacional del PP, ubicada en Madrid. “Nosotros somos una fuerza muy importante en España, dentro del PP la segunda autonomía en militantes y, por tanto, hay que escuchar al militante valenciano”, afirmó.

“Así que a la hipótesis de que me señalaran desde Madrid con el dedo para ser presidente mañana le diría que ‘no, rotundamente, no’”, concluyó el secretario general del PPCV, hoy principal candidato a substituir a Mazón en caso de que desde Vox se muestren dispuestos a votar a favor de una futura investidura.