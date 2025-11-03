“Tardía y cobarde”: así valora la izquierda alicantina la dimisión de Mazón

La dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciada este lunes, era el desenlace esperado y exigido por la izquierda desde el pasado 29 de octubre, cuando la dana que se desarrolló en la provincia de Valencia acabó con la vida de 229 personas. Sin embargo, el anuncio del jefe del Consell, sus declaraciones y la manera como el PP ha gestado esta decisión no ha convencido a los políticos alicantinos del PSOE, de Compromís y de Esquerra Unida.

En el Ayuntamiento de Alicante la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha señalado a Mazón por “mentir” y “no explicar donde estuvo el día de la dana”. “Sigue defendiendo sus propias mentiras sobre qué ocurrió ese día y deja a las víctimas en un segundo plano”, ha criticado.

A su vez, quien fuera consellera de Sanidad durante la legislatura anterior, bajo la presidencia de Ximo Puig, considera que la intervención del presidente dimitido “ha sido infame y vergonzosa”, y cree que Mazón “no ha tenido talla política ni siquiera para dimitir”.

Mazón sigue defendiendo sus propias mentiras sobre qué ocurrió ese día y deja a las víctimas en un segundo plano Ana Barceló — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

Por último, Barceló ha señalado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por “no haber resuelto la crisis” y “dejar el futuro en manos de Vox para no dar voz a los valencianos”. Este último argumento hace referencia al intento del PP para investir a Juanfran Pérez Llorca, que depende de los diputados de ultraderecha, y a la exigencia del PSPV de que se convoquen elecciones a las Cortes.

También ha reaccionado Compromís desde el Ayuntamiento. El portavoz valencianista, Rafa Mas, ha definido a Mazón como “un ser miserable, sin escrúpulos”, cosa que según él “ha demostrado en su comparecencia, inhumana y terrible”. También ha criticado al PP por querer “colocarnos a otro Mazón”, en referencia al intento de erigir a Juanfran Pérez Llorca como presidente autonómico y de no querer convocar elecciones autonómicas. Mas también se ha referido al hecho de que Mazón no renuncia a su acta de diputado, cosa que le permitirá seguir aforado ante la instrucción judicial que se está llevando a cabo en el juzgado número 3 de Catarroja, donde se investiga la gestión de la Generalitat el día de la dana, y ha anunciado una declaración en el próximo pleno municipal para pedir elecciones autonómicas.

Mazón es un ser miserable y sin escrúpulos Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

El otro grupo municipal de izquierdas con representación municipal en Alicante, EU-Podemos, se ha referido también a esta situación a través de su portavoz y concejal, Manolo Copé, que cree que la dimisión de Mazón es “tardía y cobarde”, y exige la renuncia “inmediata” al acta de diputado.

Copé critica que el presidente autonómico “continúa cobrando un sueldo público y mantiene su condición de aforado”, por lo que “no hay dignidad ni arrepentimiento, solo cálculo y cobardía”. También señala la “red de complicidades que ha sostenido” a Mazón este tiempo, en alusión al alcalde de Alicante, Luis Bacala, quien “lo ha tapado, protegido y defendido paseándolo por Alicante como si nada hubiera pasado”, de lo que también ha acusado a Feijóo y a Vox.

En la dimisión de Mazón no hay dignidad ni arrepentimiento, solo cálculo y cobardía Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

Otras instituciones

El portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, también alcalde de l’Alfàs del Pi, cree que “la palabra que define la actuación de Mazón es incredulidad”, ya que “no supo irse cuando le correspondía y” este lunes, cuando ha presentado su dimisión, “no ha estado a la altura de las circunstancias”.

La palabra que define la actuación de Mazón es incredulidad Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

Ximo Perles, portavoz de Compromís en la institución provincial, ha dicho que “la dimisión se valorará cuando se produzca” formalmente, y en cuanto a la comparecencia, le parece “un nuevo insulto a las víctimas de la tragedia”. Según el también portavoz de gobierno en Calp, Mazón “ha hecho el papel de víctima una vez más y ha aprovechado un espacio público para hacer partidismo y repetir las mentiras que lleva diciendo hace un año”, ya que “no ha dado ninguna explicación sobre donde estaba” el 29 de octubre del año pasado “y ha insistido en que todo el mundo tiene la culpa menos él”.

Mazón ha hecho el papel de víctima una vez más y ha aprovechado un espacio público para hacer partidismo y repetir las mentiras que lleva diciendo hace un año Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

También desde esta formación la síndica adjunta en las Cortes, Aitana Mas, vicepresidenta de la Generalitat el último año de la anterior legislatura, ha lamentado que “Mazón acaba su mandato como lo empezó: mintiendo y sin pedir perdón a las víctimas”. La crevillentina cree que la comparecencia ha sido “terrible”, y critica que “no hay nadie al volante de la Generalitat, de la sanidad, de la educación o los servicios sociales”, y define la situación actual como de “paralización promocionada por el PP de Madrid y también por Vox, que han secuestrado la Generalitat para hacer partidismo y cálculos electorales”.

Mazón acaba su mandato como lo empezó: mintiendo y sin pedir perdón a las víctimas Aitana Mas — Síndica adjunta de Compromís en las Cortes

Otro de los diputados en las Cortes que ha reaccionado a la dimisión ha sido el ilicitano Ramón Abad, del PSOE, que en redes ha compartido una imagen de la comparecencia de Mazón con la frase “insoportable hasta para irse”.

El líder de los socialistas a nivel provincial, Rubén Alfaro, también alcalde de Elda, opina que el anuncio de Mazón "no es una solución digna a esta crisis", y pide "convocar elecciones para que el pueblo valenciano hable", ya que "las circunstancias en las que se votó en 2023 han cambiado por completo y Vox no puede decidir quien es el próximo presidente: el PP le tiene que dar la voz al pueblo valenciano".

Y también a nivel de partidos, Sumar PV ha criticado la "dimisión en diferido tras un año de la nefasta gestión de su gobierno al frente de las emergencias", acusa a Mazón de "no asumir ninguna responsabilidad" y señala a los dirigentes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, como "responsables directos". En el primer caso, por "haber sido incapaz de tomar las decisiones necesarias para evitar el daño y la humillación hacia las víctimas", y en el segundo por "dar su apoyo directo a la continuidad de Mazón".