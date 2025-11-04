El ataque del gerente del PP provincial de Valencia a la presidenta de Víctimas Mortales 29-O: "Qué poco queda para verte con sueldo del PSOE"

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana, Rosa Álvarez, ha comparecido hoy como una de las cinco personas afectadas por el 29-O en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Su figura no ha estado al margen de la polémica en las últimas horas porque Sergio Alonso, gerente provincial del PP, compartió ayer un mensaje en su cuenta de X en la que cargó contra Álvarez: "Ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE" y proseguía: "Qué engañados tienes a muchos..., pero no a todos". Se trata de una crítica a una de las principales representantes de las asociaciones de víctimas de la catástrofe, a las que representantes de la derecha han acusado, en varias ocasiones, de estar politizadas.

Críticas del PSPV

Un día después de este mensaje, varios representantes del PSPV-PSOE han cargado contra el Partido Popular por seguir "insultando a las víctimas". Así se ha pronunciado el Síndic socialista en las Corts Valencianes, José Muñoz, quien ha calificado el mensaje de "repugnante". "No se puede consentir este desprecio y esta falta de humanidad", ha compartido también su cuenta de X. En plena pugna política dentro del PP de la Comunitat Valenciana, Muñoz ha señalado que Alonso es una persona "de máxima confianza de Mompó". El presidente de la Diputación de Valencia es uno de los principales candidatos a suceder a Mazón al frente del partido; INFORMACIÓN avanzó el acuerdo de los populares el viernes para promover al de Gabarda como reemplazo ante la crisis de la dimisión del president Carlos Mazón.

El Síndic ha aprovechado el discurrir de la comisión de investigación para seguir cargando contra la posición del PP respecto a las asociaciones de víctimas. En otro mensaje, ha resaltado que el Partido Popular no ha aplaudido la intervención de Álvarez en la comisión. "El Partido Popular solo tiene aplausos para Mazón", ha escrito, en una clara referencia a la declaración institucional del pasado 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario del 29-O, cuando se rodeó de 160 cargos institucionales que no dudaron en aplaudir de pie su intervención. La secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, también ha hecho esta misma comparación en sus redes sociales.

Mensaje "intolerable"

En el mismo sentido que Muñoz se ha pronunciado el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien considera "intolerable" este ataque, sobre todo, coincidiendo con su participación en la comisión del Congreso. "Que lo haga en un día tan relevante como hoy no tiene perdón, ni empatía, ni humanidad", ha compartido. También en su caso, señala a Mompó: "Le instamos a que lo cese", ha añadido, a la vez que ha explicado a sus seguidores que Alonso fue designado al llegar él a la presidencia de los populares de la provincia de Valencia.

Este periódico ha consultado a fuentes del entorno de Mompó sobre esta cuestión y está esperando una respuesta sobre las peticiones esgrimidas por los socialistas. En declaraciones a la cadena Ser, fuentes del PP han asegurado que se trata de una cuenta personal, que solo representa a Sergio Alonso, quien ocupa un cargo técnico y administrativo en el partido. Accedió a este en septiembre de 2024, en sustitución de Sergio Alonso y tras ser portavoz del PP en Alberic.