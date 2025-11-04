Mompó marca autonomía del PPCV frente a un 'dedazo' de Feijóo sin descartarse para la sucesión

El presidente provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, se ha puesto esta mañana delante de los micros tras el día negro que vivieron este lunes los populares valencianos, el de la renuncia de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Y lo ha hecho reivindicando la autonomía del PPCV para escoger el futuro del partido, ante el riesgo de intervención de la dirección nacional.

Sobre la salida de Mazón y la dimisión, Mompó se mantiene en el discurso de los últimas semanas. "La decisión era suya y así ha sido", ha dicho, frente a lo que muestra "respeto". Respecto al futuro del partido y la posibilidad de que él sea la apuesta de los barones provinciales y del posible president sucesor, Juanfran Pérez Llorca, tal como adelantó este medio, Mompó señala: "En ningún momento me he postulado ni nada parecido, son interpretaciones de mis palabras. Mis palabras son las mismas. He dicho siempre que cargo más bonito es alcalde de mi pueblo, Gavarda. Presidente de la diputación también. Dije y mantengo que como político no me atrevo a ligar política y futuro. Estaré donde el partido me pida".

Respecto al camino de incertidumbre que se abre ahora, Mompó pide aplazar decisiones y centrarse en la diputación. ¿Cómo se debería plantear sucesión? "Con trellat. Sabemos perfectamente lo que marcan estatutos y cómo ha de trabajar el partido. Como valencianos hemos de opinar sobre lo que creemos que hay que opinar y en definitiva ponernos de acuerdo".

¿Frialdad con Génova?

Mompó niega que aquella reunión del viernes en un restaurante de Benidorm, en la que los tres presidentes provinciales y Llorca pactaron poponer a Mompó como candidato electoral en unas hipotéticas elecciones, haya provocado un desgaste con la dirección nacional. "La relación con Génova es muy buena y hablamos. Para mi Génova es Feijóo y Tellado, hablo con ellos. Feijóo no esta en cuestiones internas, el secretario general sí, y no es lo que me ha trasladado a mi personalmente. Intento hacer caso de lo que me dicen y cuando no me dicen nada interpreto que lo estoy haciendo bien y que tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. A fecha de hoy me han llamado pocas veces para decirme que esto mejor así o asá", asegura.

Sobre aquella reunión, apunta: "No es que tengamos reuniones rutinarias, pero tampoco son anecdóticas. Hablamos asiduamente, es obvio que dirigentes del partido hablemos sobre el partido. Estábamos hablando del partido también, analizamos la situación que estábamos padeciendo". En este encuentro también estuvo el jefe del Consell, Carlos Mazón. "También nos orientó lo que él pensaba y tomamos las decisiones y opinamos lo que teníamos que opinar. No voy a desvelar lo que hablamos, pero quedó claro lo que manifestamos", desliza.

Sobre si se ve como candidato, el presidente de la diputación echa balones fuera. "Lo elegirán o la elegirán los valencianos y valencianas. Estoy seguro de que la dirección nacional que es la que tiene la última decisión según estatutos, escuchará, porque imagino que nadie más que los valencianos quiere lo mejor para Valencia. Los que mejor conocemos Valencia somos los de Valencia, Alicante los de Alicante y Castelló los de Castelló. Los que mejor conocen la C. Valenciana son los de PPCV: seguro que nos oirán, igual que a los ciudadanos. Intentrán escoger a la persona que mejor represente a la ciudadanía".

¿Catalá? "Está contenta donde está"

Y añade, sobre si está dispuesto a postularse: "No estamos en ese momento. la decisión la tomaremos cuando se haya de tomar. Seguro que la dirección nacional hablará con la autonómica y todos los que tengamos algo que decir. Cuando se tome, ya veremos lo que hacemos. Hay buena relación entre nosotros, hablamos mucho más de lo que parece".

¿Y Catalá como dirigente de futuro, siendo la que más gusta a la dirección nacional? "Normal que guste, nos gusta a todos. Es la mejor alcaldesa de España, lo está haciendo muy bien en Valencia. Ha estado en muchos sitios y estará donde quiera estar. Por lo que he hablado personalmente, está muy a gusto en Valencia. Me consta que tiene un proyecto muy ilusionante por desempeñar y que está contenta donde está. Evidentemente, sería buena candidata o donde decidiéramos ponerla", señaló.

Pérez Llorca

Sobre el que aparece en todas las quinielas como el candidato que presentará el PP a la investidura, Juanfran Pérez Llorca, Mompó exhibió complicidad: "Me parece perfecto cualquier compañero que sea diputado en Corts. Igual que en la diputación decido yo, en las Corts hablarán y escogerán. Llorca es secretario general, tengo una relación excepcional con él. Hablamos casi a diario. Si es el elegido, lo hará muy bien".

Menos complaciente se muestra con Francisco Camps, que ya ha mostrado sus cartas: quiere volver a presidir el PPCV y reclama un congreso regional que suceda a Mazón. Para los próximos días ha vuelto a organizar otro acto masivo. "Como afiliado tiene derecho. Creo que hasta que no se abra el proceso congresual no tiene ningún sentido. Una vez se abra, puede decirnos que quiere representarnos. Habrá congreso y decidiremos, pero ahora no es momento. Es una barbaridad estar hablando de la vida interna del partido con la que está cayendo".

¿Y cómo se vehiculará esa transición? "No es problema de gestora, congreso... Si dimite el president tenemos un secretario general que puede liderar partido. La noticia es que hay un partido unido, no hay problemas internos en PPCV. Por tanto, sea cual sea modelo que escojamos seguiremos trabajando".