Pérez Llorca, candidato a substituir a Mazón, se ausenta de la Junta de Síndics de las Cortes

Una ausencia notable. El síndic del PPCV en las Cortes, Juanfran Pérez Llorca, no ha hecho acto de presencia este martes en la cámara valenciana, donde estaba convocada la Junta de Síndics. En su lugar han acudido las dos portavoces adjuntas de su partido, Laura Chuliá y Nieves Martínez, ya que el titular de esta responsabilidad “tenía agenda en Finestrat”, según fuentes del PP.

Esta falta de asistencia se produce en el momento en el que el también alcalde de Finestrat y secretario general del PPCV (es decir, número dos del partido a nivel autonómico) se postula para substituir al presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, quien anunció el lunes su renuncia a seguir en el cargo.

El PP tiene de plazo hasta el miércoles 19 de noviembre para presentar un candidato a ser investido presidente de la Generalitat. Mazón apeló en su comparecencia del lunes a la mayoría parlamentaria que suman PP y Vox para dar continuidad a la legislatura autonómica, y Pérez Llorca es la persona escogida por los populares para cumplir con este objetivo.

Desde Vox, sin embargo, no han asegurado su voto a favor. El presidente del partido a nivel nacional, Santiago Abascal, dijo el lunes desde Cáceres que antes de anunciar su decisión esperaban “la propuesta” del PP, que según él no ha sido trasladada formalmente, y él y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, han hablado sobre la situación generada en la Comunidad Valenciana este martes.

Síndic del PP

En concreto, Pérez Llorca ha difundido por sus redes sociales su visita a las obras del elevador del castillo de Finestrat, que según ha dicho “avanzan a muy buen ritmo” y “van a facilitar la accesibilidad a vecinos y visitantes a la parte más alta del casco histórico”.

Esta visita le ha ausentado de la Junta de Síndics, en la que por parte de su partido han participado Laura Chuliá y Nieves Martínez; José Muñoz y María José Salvador por parte del PSPV; Joan Baldoví e Isaura Navarro representando a Compromís; y José María Llanos y la alicantina Ana Vega, de Vox. En los otros casos, los síndics titulares sí que se han presentado a la cita.

Junta de Síndics en las Cortes, con las portavoces adjuntas del PP, Nieves Martínez y Laura Chuliá, en el centro. / José Cuéllar / Cortes

Fuentes presentes en estas reuniones afirman que su presencia “es habitual”, aunque “no siempre” se produce y en ocasiones “delega en otros compañeros”. Algunos de los que han acudido a la junta de este martes interpretan que su ausencia se debe a “la voluntad de evitar preguntas de la prensa” ante al contexto propiciado tras la renuncia de Mazón.

Sus compañeras de partido, sin embargo, han justificado su ausencia afirmando que “para un alcalde lo primero siempre es ser alcalde”, ha dicho Laura Chuliá, que ha añadido que Pérez Llorca “tendrá las prioridades que tenga que tener”.

Esta diputada ha sido la que se ha enfrentado a las preguntas de la prensa sobre el relevo de Mazón. “La propuesta que realice el grupo será la mejor”, se ha limitado a decir, añadiendo que el nombre del candidato “llegará en tiempo y forma”, es decir, no más tarde del 19 de noviembre.

Hasta ese día, cuando se fije fecha para un pleno de investidura, la actividad en las Cortes queda paralizada exceptuando las comisiones convocadas: la de Política Social para avanzar en la tramitación de la ley que regula a los perros guía y la comisión de investigación de la dana, que el martes celebrará su próxima sesión.