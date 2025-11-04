En Directo
El Pleno del Consell, en directo desde Alicante | Vicente Martínez Mus, nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat
Los estudios de Ciudad de la Luz han acogido este martes la reunión liderada por Carlos Mazón, justo un día después de anunciar su dimisión por la gestión de la dana. La cita ha tenido lugar a partir de las 10.30 horas. Y desde las 13.00 horas, la vicepresidenta Susana Camarero atiende a los medios, en la primera rueda de prensa tras la renuncia del jefe del Consell.
Susana Camarero elogia a Gan Pampols: «Su visión, su capacidad de organización y su empatía con las personas afectadas y con los alcaldes han sido claves para poner en marcha el plan por la dana. Guiará la reconstrucción y será la hoja de ruta para una Comunidad Valenciana más fuerte y resistente. Su labor no solo ha sido técnica, ha sido humana. Desde la responsabilidad pública ha dado un ejemplo de ética y compromiso. Su legado seguirá vivo en un plan que llevará su sello. Gracias, Curro, por venir cuando más se te necesitaba y servir con honor».
Cambios en el Consell: nueva vicepresidencia segunda de Infraestructuras y Medio Ambiente
Comienza la rueda de prensa de la vicepresidenta Susana Camarero tras el Pleno del Consell celebrado en Alicante. Camarero explica los cambios aprobados en el Ejecutivo autonómico: las competencias de la vicepresidencia segunda en materia de reconstrucción se trasladan a la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, dirigida por Vicente Martínez Mus, que pasa ahora a tener rango de vicepresidencia segunda. Este movimiento se produce tras el cese del hasta ahora vicepresidente segundo, Francisco Gan Pampols.
