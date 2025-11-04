El Pleno del Consell, en directo desde Alicante | Vicente Martínez Mus, nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat

Susana Camarero elogia a Gan Pampols: «Su visión, su capacidad de organización y su empatía con las personas afectadas y con los alcaldes han sido claves para poner en marcha el plan por la dana. Guiará la reconstrucción y será la hoja de ruta para una Comunidad Valenciana más fuerte y resistente. Su labor no solo ha sido técnica, ha sido humana. Desde la responsabilidad pública ha dado un ejemplo de ética y compromiso. Su legado seguirá vivo en un plan que llevará su sello. Gracias, Curro, por venir cuando más se te necesitaba y servir con honor».