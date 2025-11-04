Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Pleno del Consell, en directo desde Alicante | Vicente Martínez Mus, nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat

Así ha sido la entrada de Mazón en el primer Pleno del Consell tras dimitir / Alex Domínguez

Manuel Lillo

Borja Campoy

Los estudios de Ciudad de la Luz han acogido este martes la reunión liderada por Carlos Mazón, justo un día después de anunciar su dimisión por la gestión de la dana. La cita ha tenido lugar a partir de las 10.30 horas. Y desde las 13.00 horas, la vicepresidenta Susana Camarero atiende a los medios, en la primera rueda de prensa tras la renuncia del jefe del Consell.

