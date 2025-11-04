El PP y Vox, intereses contrapuestos en un mismo escenario tras la dimisión de Mazón

La dimisión de Carlos Mazón ha desatado un terremoto político en el seno del PP valenciano. Con el presidente en funciones, un interinato por resolver y un escenario post-dana que sigue devorando la confianza pública, los populares están obligados a decidir si activan un adelanto electoral, arriesgado pero potencialmente regenerador, o si agotan la legislatura, confiando en que la marcha del líder amortigüe el desgaste y dé tiempo a recomponer el proyecto.

Expertos consultados dibujan escenarios diferentes, aunque coinciden en que la ecuación PP-Vox será decisiva. Ambos partidos se juegan su futuro inmediato y el tablero valenciano, que ya fue decisivo en las generales de 2023, vuelve a colocarse como un laboratorio político nacional.

El politólogo David Sabater ve en el adelanto la salida más “honesta” desde el punto de vista institucional: “Quitada la ficha de Mazón, se abre una situación de interinidad sin refrendo en las urnas. Convocar elecciones permitiría legitimar al nuevo liderazgo y hacerlo sin darle tiempo al bloque progresista a reorganizarse”. Al mismo tiempo, avisa: “Alargar el escenario actual reactiva a la izquierda y mantiene al PP en manos de Vox. Y eso ya se ha visto que desgasta”.

«Quitada la ficha de Mazón, se abre una situación de interinidad sin refrendo en las urnas» David Sabater — Politólogo

Su argumento no pasa tanto por el resultado, el PP podría repetir mayoría con Vox, según sondeos recientes, como por la gestión del tiempo político y la narrativa: “Un adelanto no es un suicidio. Es una apuesta controlada que permitiría rehacer la marca popular y vaciar de argumentos al adversario”.

Edgar Moscardo, director de proyectos de LaBase, dibuja otro escenario más táctico: “Si estuviera en el cuarto de guerra del PP valenciano, estaría en alerta máxima. Unas elecciones las carga el diablo. Vox está creciendo. Si se vota ya, el PP arriesga a perder el liderazgo de la derecha valenciana en favor de Abascal y los suyos”. Recuerda, sin embargo, que el propio Mazón ha sido “la encarnación pública del desgaste por la dana”. Su marcha elimina un foco de desgaste y abre un tiempo nuevo para los populares.

«Vox está creciendo y si se vota ya, el PP arriesga a perder liderazgo» Edgar Moscardo — Director de proyectos de LaBase

Moscardo habla de un ciclo para recomponer, exhibir obras vinculadas a la recuperación tras la dana y mover fichas. “A partir de 2026 habrá avances visibles en infraestructuras y reconstrucción. El PP podría llegar a 2027 con un candidato nuevo y un rédito político renovado. Adelantar ahora es jugarse la mano antes de que llegue la baza buena”, sostiene.

Desde otro ángulo, Álvaro Ortuño, politólogo y director de BetaConsulting, subraya la fractura interna entre la política autonómica y la nacional: “A Génova le interesa esperar y evitar ruido. A Vox le interesa apretar para activar al votante descontento y convertirlo en escaños”. Las encuestas que maneja hablan de una derecha que se mantiene en torno a los 52 escaños pero con un trasvase de fuerza dentro del bloque. “Vox pasaría de 13-14 a 17-18 diputados. Es un rival creciente y quizá es su momento para mostrar músculo”, asegura.

«A Génova le interesa esperar y evitar ruido, a Vox le interesa apretar» Álvaro Ortuño — Politólogo y director de BetaConsulting

Ortuño recuerda que con Mazón fuera, el PP debe elegir entre dos vías, elecciones ya con María José Catalá de candidata o un presidente interino y concurrir en 2027 con la alcaldesa de València u otro cabeza de cartel, pero en cualquier caso dependerá de Abascal: “En Vox, como es tan vertical, los intereses autonómicos están supeditados a los de la marca. Ya lo vimos con el vicepresidente Barreda”.

El sociólogo y politólogo Vicent Flor comparte el diagnóstico de que el dilema no es simétrico. “Al PP le interesa una cosa y a Vox otra”, resume. Según sus cálculos, al partido de Abascal le conviene forzar las urnas mientras está creciendo “pese a haber sostenido a Mazón”, mientras que el PP preferiría agotar la legislatura apoyándose en una mayoría estable. “En una convocatoria electoral, bajaría”, advierte, lo que refuerza su tesis de que solo habrá adelanto si Vox bloquea un relevo en las Cortes.

«Dos diputados que pasen de un bloque a otro provocan un cambio de gobierno» Vicent Flor — Sociólogo y politólogo

Flor también subraya que la dimisión de Mazón, que califica como “mal gestionada”, puede convertir algo que podía ser una transición en un acelerador del desgaste. La noticia favorable para el PP, apunta, es el “mal momento electoral del PSPV”, con la ministra Diana Morant como candidata y un partido sin presencia política fuerte en los municipios de la dana. “Vox está fuera del gobierno, no carga con la gestión y está generando una fractura creciente. A cualquier candidato que quiera los votos de Vox ahora le costará más que en 2023”, explica.

Sobre el mapa territorial advierte de que el impacto electoral de la dana “está por ver” y de que la provincia de Valencia, donde Compromís crece, puede desestabilizar un equilibrio que ya está en el límite: “Dos diputados que pasen de un bloque a otro provocan un cambio de gobierno”. Recuerda que la derecha venía de anunciar “un ciclo largo” tras las autonómicas de 2023 pero que ese horizonte ha cambiado. “En 2027, si se me permite el símil futbolístico, va a haber partido”, finaliza.

La clave, coinciden los expertos, será la capacidad del PP para decidir bajo presión. La dimisión de Mazón ha sido un golpe pero también es una oportunidad para rearticular discurso y liderazgo. El riesgo está en el calendario. Si se adelantan elecciones, se convoca una batalla incierta. Si se espera, se trabaja sobre terreno movedizo, con Vox apostando al desgaste.