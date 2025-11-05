La propuesta del PSOE para recuperar el bono comercio de 2026

El grupo socialista en la Diputación de Alicante quiere que la institución recupere el recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), suprimido en 2023 durante la etapa de Carlos Mazón como presidente. La propuesta, que se debatirá en el pleno del viernes, plantea fijar un tipo del 25 % a partir de 2026 y destinar íntegramente la recaudación, unos 10 millones de euros anuales, al programa de bono consumo.

El portavoz socialista, Vicente Arques, ha recordado este miércoles que hace tres años Mazón eliminó el recargo “alegando que había remanente de tesorería” y lamentó que ahora, en 2025, “no hay remanente y la Diputación está en desventaja con el resto de diputaciones”. Según ha afirmado, “Valencia tiene un 29 % de recaudación del IAE y Castellón un 25 %". "Alicante no tiene ni IAE ni Fondo de Cooperación”, señaló.

«La Diputación de Alicante está en desventaja con el resto de diputaciones por no recaudar el IAE» Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

El PSOE defiende que el IAE es un impuesto “justo y redistributivo” que solo afecta a las empresas que facturan más de un millón de euros, unas 9.500 en la provincia, el 6,8 % del total, y que su recuperación no impactaría negativamente en la actividad económica. “Estamos en el mejor momento económico del país y la provincia. Turismo, paro, Seguridad Social, empleo… todos los indicadores son magníficos”, ha expuesto Arques, antes de añadir que “no puede ser que la culpa de todo sea Madrid”, en alusión a las reglas de gasto del Gobierno.

«Queremos dinamizar a las pequeñas y medianas empresas y ayudar a las familias de la provincia» José Ramiro — Diputado provincial del PSOE

El diputado socialista José Ramiro ha subrayado que el recargo “solo lo pagarán las empresas más grandes” y que su recaudación permitirá generar dinamización económica a través del bono consumo: “Queremos reforzar a las pequeñas y medianas empresas y a las familias. Si la Diputación no entiende qué necesitan los ciudadanos, los municipios y las empresas es que no ha entendido nada”.

El precedente de 2022

En octubre de 2022, el entonces equipo de gobierno del PP y Ciudadanos en la Diputación impulsó la eliminación total del recargo provincial del IAE, después de dos rebajas consecutivas en 2021 y 2022. La medida entró en vigor el 1 de enero de 2023, con el argumento de “ayudar a las empresas a superar la crisis” y con un impacto estimado de nueve millones de euros en ahorro fiscal.

La oposición ya criticó en aquel momento la supresión por considerarla “populista” y por generar “infrafinanciación” en la Diputación. Mazón, entonces presidente, defendió que era coherente con la política fiscal del PP y recordó que la institución estaba complementando el apoyo a empresas y autónomos con otras líneas de ayuda.

Dimisión de Mazón

Arques también ha valorado la situación política tras la dimisión de Mazón como presidente de la Generalitat, reclamando elecciones anticipadas para “marzo o abril”. Ha asegurado que el escenario es “surrealista”, con un presidente que “dice que se va pero no dimite” y ha alertado de que la falta de claridad en el relevo puede retrasar los presupuestos y prolongar la inestabilidad.

Según Arques, Mazón “ha sido un gran presentador de proyectos que luego no se ejecutan”, citando el TRAM a Mutxamel y Sant Joan d’Alacant, los palacios de congresos de Alicante y Elche y otras inversiones pendientes. “Ha tenido un recorrido extraño, complicado y surrealista tanto en la Diputación como en la Generalitat”, ha concluido.