Toni Pérez afirma que el PP debe "completar" el mandato, aunque sea "en solitario"

Poca autocrítica y mirada hacia adelante. El presidente del PP de Alicante y de la Diputación Provincial, Toni Pérez, ha considerado que, una vez que ha dimitido el president Carlos Mazón, "lo importante es completar el mandato" a partir de la confianza recibida de los ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2023, y "aunque sea igualmente en solitario, como hasta ahora".

Pérez ha afirmado que en estos momentos "no hay un debate abierto", sino que lo necesario es seguir el mandato para completar la tarea de la reconstrucción de la zona afectada por la dana de Valencia, según ha recogido a la Agencia Efe en la segunda jornada de la feria de turismo de Londres, la World Travel Market (WTM).

Para el también alcalde de Benidorm, la formación política en la Comunidad afronta "con mucha serenidad y calma" la actual situación. Pérez ha tomado parte del argumentario que el pasado martes utilizó la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, y ha considerado que Mazón ha sido víctima "de una cacería absolutamente lamentable" como, en su opinión, se refleja que en las últimas fechas "se haya demostrado que había partidos políticos que estaban utilizando el dolor de una tragedia y de una catástrofe increíble en beneficio propio".

Reconstrucción

Desde "el máximo respeto siempre a las víctimas y damnificados", Pérez ha expresado su agradecimiento "al enorme esfuerzo hecho por el Consell en el último año" durante "el tránsito de recuperación material y de infraestructuras" de la zona cero de la dana tras uno de los mayores desastres naturales que se han vivido en el país.

"Ahora lo que hay que hacer es seguir reconstruyendo y el Partido Popular va a hacerlo desde la serenidad y la calma que siempre ha aplicado porque sabemos bien lo que tenemos entre manos", ha reiterado Pérez.

Estas declaraciones se ajustan al guión que se ha establecido desde el partido y, en este caso, el presidente alicantino ha decidido no salirse del mismo. Pérez obvia, de esta manera, el capítulo de incertidumbre y como en un primer momento ha optado por transitar por una vía diplomática interna.

Además, las declaraciones se hacen en un contexto en el que la cronología del 29 de octubre del 2024 no está cerrada en lo que a Presidencia se refiere y la justicia empieza a avanzar en esa dirección; pues la declaración de la comunicadora Maribel Vilaplana dejó claro el lunes que el jefe del Consell, ahora en funciones, estuvo comunicado en el restaurante en el que estuvieron comiendo.