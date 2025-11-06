Marián Cano: "Estoy orgullosa de formar parte de este Consell"

Desde el lunes pasado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazónanunció su dimisión tras un periodo de "reflexión" que arrancó tras los insultos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, los miembros del Consell han ido retomando progresivamente su agenda. En este caso, la consellera de Turismo, la nuciera Marián Cano, se incorporó este miércoles a la delegación institucional y empresarial que se ha desplazado esta semana a Londres, donde se celebra la World Travel Market, la mayor feria de turismo internacional.

A su llegada, en esta tercera jornada al certamen, la titular autonómica ha asegurado que "está orgullosa de formar parte de este equipo del Consell". "Creo que (Mazón) ha configurado un equipo con una hoja de ruta muy clara que pasa por políticas que están dando sus frutos con las mayores bonificaciones fiscales para la clase media, con esa gratuidad de la escuela de 0 a 3 años, con esa apuesta clara por la sostenibilidad. No olvidemos que somos la primera comunidad en tener una política de sostenibilidad certificada, dando respuesta a 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles".

Cano ha dado una respuesta que, como en la mayoría de casos, se enfoca en realizar una mirada hacia adelante, atacar al contrario político y obviar la autocrítica. "Vamos a seguir trabajando y desarrollando nuestras acciones y, desde luego, creo que hemos marcado un antes y un después frente a un gobierno como el del Botànic, del cual ahora estamos viendo, lamentablemente, que un hermano del que fuera presidente de la Generalitat tiene que dar respuesta ante los tribunales por 600.000 euros en contrataciones".

Para Cano, "es una política con líneas claras, con líneas de simplificación que era una de las mayores reivindicaciones que llevábamos años haciendo desde los sectores industriales". Cano ha asegurado que "estamos muy orgullosos de esas líneas políticas y vamos a seguir apostando por ellas y trabajando".

En este sentido, el anuncio que ha realizado en la feria de Londres se ha centrado en el aumento presupuestario de la promoción gastronómica. La subida del 36 % de estas acciones se ha realizado en un contexto, donde el presidente está en funciones y su relevo se ha complicado a tenor de las declaraciones realizadas por Vox, socio necesario en el nombre de la persona que releve a Carlos Mazón al frente del Ejecutivo valenciano.