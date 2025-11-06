Pérez Llorca, así lo ven compañeros y adversarios en sus diez años en primera línea política

Era un rostro poco mediático, pero lleva años siendo un hombre clave en los acuerdos silenciosos del PP en la Comunidad Valenciana. Síndic popular en las Cortes, alcalde de Finestrat (desde 2015), exdiputado provincial y en los últimos años negociador en la sombra en pactos con Vox, Juanfran Pérez Llorca (Finestrat, 1976) aparece como el favorito para sustituir a Carlos Mazón tras su dimisión como presidente. Su perfil técnico y municipalista suscita elogios incluso en la oposición local, pero también inquietud entre quienes lo identifican como el “continuador” del proyecto político en la Generalitat.

“Es una persona de puro conocimiento del municipalismo, crecido en gestión desde la política de pueblo” Javier Gutiérrez — Diputado autonómico del PP

Pérez Llorca se ha forjado políticamente desde la base. “Es una persona de puro conocimiento del municipalismo, crecido en gestión desde la política de pueblo, de la administración local…, la administración más cercana al ciudadano, y así es él, muy cercano”, resume Javier Gutiérrez, diputado autonómico de Xixona del PP que ya coincidió con el alcalde de Finestrat en la Diputación de Alicante. Para Gutiérrez, si finalmente asume la Presidencia de la Generalitat Valenciana, “será un gran presidente”.

“Ha cerrado mil negociaciones de candidatos y alcaldes en muchos municipios y no se ha enterado nadie” José Ramón González de Zárate — Diputado autonómico del PP

Su capacidad negociadora es otra de las cualidades más repetidas entre quienes han trabajado con él. José Ramón González de Zárate, diputado autonómico del PP, describe a Pérez Llorca como “un buen negociador". "Calmado, muy calmado. Tiene mucha cercanía con el vecino, se preocupa de verdad por sus problemas”, añade. Según relata, “ha cerrado mil negociaciones de candidatos y alcaldes en muchos municipios y no se ha enterado nadie”. Destaca además su perfil discreto y su arraigo: “También es muy tradicional y valencianoparlante, que es algo que está bien”.

“Es un municipalista convencido, va a entender las necesidades de los ayuntamientos, requisito para ser presidente” Alejandro Morant — Alcalde de Busot (PP)

El alcalde de Busot y excolega suyo en la Diputación, Alejandro Morant, destaca que Pérez Llorca combina experiencia y visión territorial. “Es un municipalista convencido. Va a entender las necesidades de los ayuntamientos, requisito para ser presidente de la Generalitat. Es un trabajador incansable. Conoce muy bien la Comunidad Valenciana, se la ha pateado con Mazón para llegar a acuerdos y negociaciones”, afirma. Para Morant, su perfil encaja con lo que exige el momento político: “Además ha demostrado que es un buen gestor, es el perfil que necesita la Generalitat, buenos gestores más que buenos políticos”.

“Es una persona dialogante, una persona cercana, anclada al municipalismo y responsable” Juan de Dios Navarro — Diputado provincial del PP

En la misma línea se pronuncia Juan de Dios Navarro, diputado provincial del PP, que subraya su carácter dialogante y la profundidad de su trayectoria. “Es una persona dialogante, una persona cercana. Sobre todo, es una persona anclada al municipalismo y con un perfil, aparte de trabajador incansable, responsable”, asegura. Navarro, que ha compartido con él años de trabajo institucional, traza un retrato personal: “Es una buena persona, fiel, leal y amigo de sus amigos. Le gusta mucho hacer equipo y que la fuerza siempre esté en el conjunto de las personas que le rodean”.

“Representa las políticas regresivas que se han venido aplicando en la Comunidad Valenciana” Toni Francés — Alcalde de Alcoy (PSOE)

Desde la oposición socialista, las valoraciones perfilan luces y sombras. Toni Francés, alcalde de Alcoy y antiguo portavoz del PSOE en la Diputación, apunta que Pérez Llorca ha sido siempre “un político que ha estado haciendo posibles acuerdos y pactos”. Pero también subraya su papel en la actual etapa del gobierno autonómico: “Ha sido la mano derecha de Mazón. Por lo tanto, no creo que difiera de la forma de trabajar y lo que ha representado Mazón estos años”. Francés no lo considera el candidato idóneo para la Generalitat: “Representa las políticas regresivas que se han venido aplicando en la Comunidad Valenciana. Prueba de ello es que es el candidato preferido de Vox”.

“Ha sido el que ha negociado todo el pacto PP-Vox en esta legislatura” Mayte García — Diputada autonómica del PSOE

Más matizada es la opinión de Mayte García, diputada autonómica del PSOE que ha coincidido con Pérez Llorca en múltiples etapas, tanto en la Diputación como ahora en las Cortes. “A nivel institucional nos llevamos bien. No hemos tenido problemas institucionales ni personales”, afirma. Subraya su capacidad para trabajar sin conflictos abiertos, pero abre una incógnita sobre el futuro: “Lo que pueda venir en el futuro ya se verá. Si toma posesión como presidente de la Generalitat, ya veremos cómo se comporta. Las personas cambian según dónde estén”. Recuerda, eso sí, su papel clave en los pactos con Vox: “Ha sido el que ha negociado todo el pacto PP-Vox en esta legislatura, ha sido el autor. Como negociador y persona que se sienta a hablar, llega a acuerdos con quien sea. En este caso, con Vox, para gobernar”.

“Lo que me preocupa realmente cuando hablan de negociador es que cede demasiado con Vox” Mario Villar — Diputado autonómico del PSOE

Mario Villar, diputado autonómico del PSOE y también de la Marina Baixa, completa el perfil desde su experiencia cercana. “A mí desde su entorno me decían que en la universidad ya se notaba que era un político nato, que iba convenciendo a todo el mundo. Era bastante persistente”, recuerda. Como alcalde de Finestrat, destaca su visión municipal: “Desde 2015 se hizo alcalde y ha sido muy hábil, con desarrollo industrial, comercial y urbanístico”. Pero, como otros en su partido, alerta sobre la dimensión política del “negociador”. “Lo que me preocupa realmente cuando hablan de negociador no es que negocie, es que cede demasiado con Vox. Por eso el síndic de Vox dice que les cae muy bien Pérez Llorca. Le da mucha cancha a la ultraderecha. Ahí hay un peligro a futuro”, apostilla.

“Pérez Llorca es la réplica ideológica de Mazón, ha sido su persona de máxima confianza” Gerard Fullana — Diputado autonómico de Compromís

Desde Compromís, las reservas hacia una posible presidencia de Pérez Llorca no son solo políticas, sino también simbólicas. Gerard Fullana, diputado autonómico y anterior portavoz de la coalición en la Diputación de Alicante, traza una continuidad directa con el presiente en funciones: “Pérez Llorca es la réplica ideológica de Mazón. Ha sido su persona de máxima confianza. Que Salomé Pradas lo tenga grabado en el teléfono como ‘Llorca Mazón’ no es casualidad”. Fullana sostiene que la elección de su nombre forma parte de una estrategia de Vox: “Si lo elige Vox es precisamente porque no es un perfil presidenciable idóneo y Vox quiere elegir el peor perfil para el PP”.

Aunque apunta diferencias de forma con Mazón, la conclusión es clara: “El fondo va a ser el mismo. La forma sí que va a ser diferente. Mazón era una persona que con una frase sabías de qué iba, un ególatra confeso, y Pérez Llorca es un político más discreto y reservado, no va a hiperventilar tanto”. También señala posibles escollos del pasado en Finestrat: “Tiene precedentes vinculados con el urbanismo que pueden ser problemáticos. Irregularidades que le pueden lastrar”.

“Es una persona nada dialogante con la oposición, volcada con los acuerdos con Vox en las Cortes” Isaura Navarro — Portavoz adjunta de Compromís en las Cortes

Isaura Navarro, portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, incide sobre su papel actual como síndic adjunto del PP en las Cortes: “Es una persona nada dialogante con la oposición que se ha volcado con los acuerdos con Vox en las Cortes, firmando todo por lectura única, sin diálogo ni negociación”. Navarro critica lo que considera un alineamiento absoluto con la estrategia gubernamental: “Dirige el grupo parlamentario del PP para el aplauso permanente a Mazón y la burla a las víctimas. Los bulos y mentiras que repiten los diputados del PP una y otra vez, a pesar de las imágenes, la documentación y las declaraciones de los expertos”. Y remata con una advertencia: “Ponerle a él es como si siguiera Mazón de presidente. Representa la absoluta continuidad. Por eso Mazón tiene mucho interés en que sea él el presidente”.

“Siempre que hemos hablado con él ha sido con cercanía y buenas formas” Miguel Pascual — Diputado autonómico de Vox

Desde Vox, donde no suelen prodigarse en declaraciones por la línea marcada desde Santiago Abascal, el diputado autonómico Miguel Pascual hace una excepción para subrayar el talante de Pérez Llorca en la negociación parlamentaria: “Siempre que hemos hablado con él ha sido con cercanía y buenas formas. En toda negociación busca encontrar los puntos de encuentro para poder avanzar”.

“Nos exige lo mejor de cada uno de nosotros, no es alcalde de unos vecinos o de otros” Víctor Llinares — Concejal del PP en Finestrat

En Finestrat, donde lleva gobernando desde 2015, el retrato es casi unánime. Víctor Llinares, concejal del PP y amigo suyo desde la infancia, destaca tanto su implicación como su capacidad de liderazgo: “Para mí es muy trabajador. Es amigo personal desde la infancia, de la misma barraca de fiestas. Abierto, honesto, implicado con todos los vecinos de Finestrat, sean del color que sea. Un vecino de Finestrat es alguien de Finestrat”. Para Llinares, su modo de trabajo imprime carácter: “Nos exige lo mejor de cada uno de nosotros. Dentro de su responsabilidad da lo mejor, no es alcalde de unos o de otros”.

“Muy a mi pesar, es un gran político y no tengo nada malo que decir” Juan Algado — Portavoz del PSOE en Finestrat

En la bancada socialista local, las valoraciones sorprenden por su cercanía personal pese a las diferencias ideológicas. Juan Algado, portavoz del PSOE y compañero suyo desde los años universitarios, lo define con respeto profesional: “Solo puedo decir cosas buenas de él. Es amigo mío desde pequeño, eso que quede claro. Sabía que él iba a dar el salto a la política autonómica o nacional”. Y aunque reconoce que no comparten visión política, destaca su perfil técnico: “Tiene un gran conocimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y se asesora muy bien. Es una persona preparada, disciplinada, con un gran método de trabajo. Muy a mi pesar, es un gran político y no tengo nada malo que decir de él de momento”. Sobre su papel en los acuerdos con Vox, Algado no duda: “Fue el que hizo el ‘pacto de la servilleta’. Vox bebe las aguas por Pérez Llorca. Es un gran gobernante y lo va haría muy bien como presidente”.

“Se ha ganado a pulso estar donde está y se le ve preparado para asumir responsabilidades mayores” Vicente Martínez Climent — Ex secretario general del PSOE en Finestrat

También desde el PSOE local, Vicente Martínez Climent, ex secretario general, reconoce su ascenso político: “Hemos coincidido un mandato en el Ayuntamiento. No tengo nada malo que decir. Se ha ganado a pulso estar donde está. Diferimos ideológicamente del cielo a la tierra, pero se le ve preparado para asumir responsabilidades mayores”.