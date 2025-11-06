El PSPV se lanza a desgastar a Pérez Llorca ante la posibilidad de que sea el relevo de Mazón

El desarrollo de buena parte de la política valenciana está sujeta con los hilos de la hipótesis de los futuribles y con el movimiento de estos el PSPV ha dibujado una situación llamativa: que la primera comparecencia del a día de hoy síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en caso de ser el aspirante a la Presidencia de la Generalitat, fuera antes ante la jueza de instrucción de la causa de la dana en Catarroja que ante las Cortes en un pleno de investidura que sigue sin fecha.

El círculo de la teoría abierta por el síndic socialista, José Muñoz, se basa primero en el trazo de la citación a intervenir como testigo hecha por la jueza tanto a Pérez Llorca como a todo el núcleo de Carlos Mazón que habló con el hoy jefe del Consell dimitido durante la tarde del 29 de octubre y le suma la línea de puntos de la rumorología que sitúa al también secretario general de los 'populares' valencianos como principal aspirante a ocupar el cargo dejado por Mazón, al menos, de forma interina.

"Que su primera comparecencia ante la opinión pública valenciana no sea en un hipotético debate de investidura sino ante los juzgados ya deja a las claras que es una persona manchada por la tragedia del 29-O", ha señalado el dirigente socialista. En esta crítica, no obstante, falta conocer la fecha en la que tendría que acudir el portavoz popular y si esta es después de ese hipotético pleno de investidura que debería celebrarse en la última semana de noviembre, si es que finalmente Pérez Llorca es el elegido.

Los síndics del PP, Laura Chulià y Juanfran Pérez Llorca, asisten a la junta de portavoces, en una imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

Sea él o no, los socialistas ya lo ven como favorito y contra él se ha lanzado Muñoz. Ha criticado que ha sido en todo este tiempo el "número 2 de Mazón" y que el 29-O estuvo "en permanente contacto con Mazón y el resto de dirigentes del PP" porque, ha insistido, "es uno más de ellos". De ahí que si finalmente el también alcalde de Finestrat es el elegido para el cargo, los socialistas ven "continuidad" respecto a quienes están en estos momentos al frente del Palau.

La comparecencia de Mazón

Lo que no es hipótesis es que Mazón comparecerá el próximo martes en las Corts en la comisión de investigación de la dana (voto de la Mesa mediante), una cita ante la que el PSPV espera que acuda "enrabietado" con ganas de "desquitarse" mientras que Compromís augura que acuda a "victimizarse otra vez como en su dimisión en diferido" y el PP aplaude que vaya a "responder a las cuestiones que le planteen" frente a la ausencia anunciada de los representantes del Gobierno central que han rechazado acudir.

Tanto Muñoz como la portavoz adjunta de Compromís, Paula Espinosa, han afeado que su comparecencia llegue "once meses tarde" y que el formato de la comisión de las Corts "favorece" al todavía 'president'. A ello, Espinosa ha agregado, con crítica, que las primeras personas que tendrían que haber comparecido en esa comisión "son las víctimas". "Al fin y al cabo, lo que queremos saber son los hechos, la verdad y la reparación", ha argumentado al tiempo que ha reclamado a Mazón que acuda "a decir la verdad".

Por el contrario, desde el PP, Laura Chulià ha asegurado que Mazón "vendrá a responder las cuestiones que se le planteen" en la comisión y ha valorado que el jefe del Consell ahora en funciones "ya dijo desde primera hora que quería una comisión de investigación para saber lo que había pasado" porque es "lo que necesita la sociedad valenciana". "Ha sido el primero que ha estado reclamando esa ayuda que no ha venido en ningún momento", ha sostenido.